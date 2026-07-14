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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2026 Diramaikan Lebih dari 65 Merek, Ini Daftar Lengkapnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |16:16 WIB
GIIAS 2026 Diramaikan Lebih dari 65 Merek, Ini Daftar Lengkapnya
GIIAS 2026 Diramaikan Lebih dari 65 Merek, Ini Daftar Lengkapnya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 siap digelar di ICE BSD Tangerang, pada 30 Juli sampai 9 Agustus. Pameran tahunan itu akan diramaikan lebih dari 65 brand. 

1. Diikuti Lebih dari 65 Merek

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Putu Juli Ardika, menegaskan informasi mengenai perkembangan industri otomotif semakin lengkap dengan banyaknya brand yang ikut serta. 

"Semakin banyak merek kendaraan bermotor yang bergabung di GIIAS membuat informasi perkembangan industri yang disajikan jadi jauh lebih lengkap," kata Putu di Jakarta, dikutip Selasa (14/7/2026). 

Pihaknya optimistis GIIAS 2026 dapat mendorong pertumbuhan industri otomotif ke depannya. 

"Kami yakin penyelenggaraan GIIAS dapat semakin mendorong industri otomotif di Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang," tutur Putu.

GIIAS 2025 (Dok Okezone)
GIIAS 2025 (Dok Okezone)

Seluruh peserta GIIAS 2026 akan memenuhi total 11 area pameran di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, termasuk total lebih dari 65 merek peserta mulai dari kendaraan penumpang, kendaraan komersial, sepeda motor, karoseri, dan ratusan merek industri pendukung.

Pada kategori mobil penumpang, sebanyak 43 merek siap berpartisipasi. Merek tersebut adalah Aletra, Audi, BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Indonesia, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Icar, Jaecoo, Jeep, Jetour, KIA, Leapmotor, Lepas, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Nissan, Polytron, Subaru, Suzuki, Solarky, Toyota, VinFast, Volkswagen, Volvo, Wuling, Xpeng, dan Zeekr. 

Sementara 7 merek kendaraan komersial ikut serta, yaitu DFSK, Farizon, Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, SAG, dan UD Trucks. 

 

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