Jetour T1 Bukukan 800 Pemesanan dalam Sebulan, Ini Varian yang Paling Diminati

Jetour T1 Bukukan 800 Pemesanan dalam Sebulan, Ini Varian yang Paling Diminati (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - PT Jetour Sales Indonesia menyatakan Jetour T1 telah mengantongi 800 surat pemesanan kendaraan (SPK). Jumlah pemesanan itu diraih dalam waktu sekitar satu sebulan sejak T1 meluncur.

1. 800 Pemesanan

Diketahui, Jetour T1 meluncur dengan 2 pilihan powertrain, yaitu mesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine/ICE) maupun Intelligent Dual Mode (i-DM) alias plug in hybrid electric vehicle (PHEV).

"Kami sangat mengapresiasi tingginya minat masyarakat terhadap Jetour T1 sejak resmi diperkenalkan di Indonesia. Mayoritas pemesanan saat ini berasal dari varian Jetour T1 i-DM, yang menunjukkan semakin besarnya kepercayaan konsumen terhadap teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)," ujar Sales Director PT Jetour Sales Indonesia, Michael Budihardja, Senin (13/7/2026).

Jetour T1 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Sementara itu, ia melanjutkan, Jetour T1 ICE juga diminati karena kepraktisan dan fleksibilitasnya untuk penggunaan sehari-hari.

Diketahui, Jetour T1 dibanderol Rp388 juta (OTR Jakarta) dan Jetour T1 i-DM dibanderol Rp538 juta (OTR Jakarta). Banderol harga itu khusus untuk 1.000 konsumen pertama.

Setelah kuota habis, harganya kembali normal menjadi Rp408 juta (OTR Jakarta) untuk Jetour T1 ICE dan Rp558 juta (OTR Jakarta) untuk Jetour T1 i-DM.

Jetour T1 i-DM mengusung teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) yang menggabungkan mesin bensin dan motor listrik dalam satu sistem hybrid adaptif. Sistem ini didukung tiga komponen utama, yaitu mesin ACTECO 1.5 TGDI Dedicated Hybrid Engine, Dedicated Hybrid Transmission (DHT), serta 18,4 kWh LFP Battery yang mendukung fast charging.