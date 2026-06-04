Jetour T1 Meluncur dengan 2 Pilihan Powertrain, Harga Mulai Rp300 Jutaan

Jetour T1 Meluncur dengan 2 Pilihan Powertrain, Harga Mulai Rp300 Jutaan (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Jetour T1 resmi meluncur di Indonesia. SUV boxy itu meluncurkan dengan 2 pilihan powertrain. Sementara untuk harganya, Jetour T1 dibanderol mulai dari Rp388 juta on the road (OTR) Jakarta.

1. Jetour T1 Meluncur

Jetour T1 hadir dalam 2 pilihan powertrain, yaitu Internal Combustion Engine (ICE) dan Intelligent Dual Mode (i-DM) atau plug in hybrid electric vehicle (PHEV). Jetour T1 i-DM menjadi model elektrifikasi pertama brand asal China itu di Indonesia.

Jetour T1 diluncurkan di tengah semakin berkembangnya kendaraan elektrifikasi.

"Didukung teknologi energi baru, inovasi global, serta ekosistem layanan yang kuat, kami bangga menghadirkan Jetour T1 sebagai urban adventure SUV,” ujar President Director PT Jetour Sales Indonesia, Caroline Ling, saat peluncuran, dikutip Kamis (4/6/2026).

Jetour T1 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Perkembangan pasar otomotif Indonesia yang semakin terbuka terhadap teknologi elektrifikasi menjadi salah satu faktor yang mendorong hadirnya Jetour T1.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, menjelaskan pihaknya melihat banyak konsumen yang tertarik pada teknologi elektrifikasi, tetapi tetap membutuhkan kendaraan yang praktis, nyaman, dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan perjalanan.

"Untuk itu, Jetour T1 hadir dengan sistem yang tidak hanya memilih antara efisiensi atau performa, tapi mampu menghadirkan keduanya dalam satu pengalaman berkendara yang seamless dan efisien," ujarnya.

2. Jetour T1 i-DM

Jetour memperkenalkan teknologi Intelligent Dual Mode lewat model T1. Model ini menggabungkan mesin bensin dan motor listrik dalam satu sistem hybrid adaptif. Sistem ini didukung 3 komponen utama, yaitu mesin ACTECO 1.5 TGDI Dedicated Hybrid Engine, Dedicated Hybrid Transmission (DHT), serta 18,4 kWh LFP Battery yang mendukung fast charging. Ketiganya bekerja sebagai satu sistem yang terintegrasi, bukan sekedar komponen yang digabungkan.