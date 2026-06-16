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BYD Sealion 08 Dibekali Baterai Seberat 810 Kg, Jarak Tempuh hingga 900 Km

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |16:11 WIB
BYD Sealion 08 Dibekali Baterai Seberat 810 Kg, Jarak Tempuh hingga 900 Km
BYD Sealion 08 Dibekali Baterai Seberat 810 Kg, Jarak Tempuh hingga 900 Km (Dok BYD via Car News China)
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JAKARTA - Mobil baru BYD yakni Sealion 08 dibekali baterai berbobot 810 kg! Baterai itu dapat menempuh jarak hingga 900 km dalam satu kali pengisian daya penuh. 

1. BYD Sealion 08

SUV listrik BYD Sealion 08 dibekali baterai LFP berkapasitas 115 kWh yang besar untuk jarak tempuh 900 km CLTC. Baterai tersebut  memiliki berat 810,5 kg, yang mencakup lebih dari 30% dari berat kosong kendaraan. 

Melansir Car News China, Selasa (16/6/2026), Sealion 08 sudah terdistribusi ke diler-diler di China. Menurut data terbaru, varian entry-level BYD Sealion 08 akan menawarkan paket LFP 92,093 kWh yang dikembangkan oleh BYD. Ini adalah baterai Blade generasi kedua yang mampu melakukan pengisian cepat. Baterai ini mengisi daya dari 10% hingga 97% dalam sembilan menit. 

BYD Sealion 08 (Car News China)
BYD Sealion 08 (Car News China)

Baterai ini mengirimkan daya ke satu motor di poros belakang dengan daya puncak 320 kW (429 hp), menghasilkan jarak tempuh 710 km (CLTC).

Baterai LFP berkapasitas 92,093 kWh ini memiliki berat 633 kg. Sementara itu, berat kosong Sealion 08 versi standar adalah 2.420 kg. Dengan begitu, baterai standar menyumbang sekitar 26% dari berat mobil.

Opsi baterai kedua untuk Sealion 08 adalah paket baterai besar 115,072 kWh. Paket baterai ini menawarkan jangkauan mencapai 900 km (CLTC). Berat kosong Sealion 08 Long-Range RWD adalah 2.595 kg. Ini berarti baterai menyumbang 31,2% dari berat mobil. Trim ini memiliki motor listrik dengan daya puncak 370 kW (496 hp).

 

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Topik Artikel :
Mobil BYD BYD Sealion 08 BYD
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