Suzuki Sebar Teaser Mobil Baru, XL7 Facelift?

JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memberi kabar mobil baru yang akan diluncurkan. Mobil baru tersebut merupakan SUV.

1. Teaser Mobil Baru Suzuki

Hal ini sebagaimana dilihat dari teaser video yang diposting di akun Instagram Suzuki Indonesia. Pada potongan video itu, tampak siluet bagian depan SUV tersebut. Tampak pula desain lampu utama menggunakan daytime running light (DRL).

Dalam potongan video tersebut juga tertera keterangan "The SUV Refined".

"Babak baru akan segera dimulai. Apakah Anda siap menyambutnya bersama kami?" demikian keterangan postingan di akun suzuki_id, dikutip Selasa (16/6/2026).

Potongan video tersebut memunculkan pertanyaan. Model baru apa yang akan diluncurkan Suzuki di Indonesia?

Dalam postingan tersebut, ada pula netizen yang menduga model baru tersebut adalah XL7 facelift.

"Xl7 facelift ya," tulis akun suzuk**********.

"New XL7," tulis akun herwa**********

Suzuki XL7 facelift di Vietnam (Facebook Bi Mat XE Biz)

2. Suzuki XL7 Facelift

Sebelumnya, belakangan juga tersebar foto-foto XL 7 facelift. Namun, itu bukan di Indonesia, melainkan di Vietnam.

Dari foto-foto yang diunggah akun Facebook Bi Mat XE biz itu, tampak Suzuki XL7 facelift hadir dengan sejumlah ubahan, terutama di bagian eksteriornya. Bagian depan tampak lebih agresif.