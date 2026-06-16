Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Sebar Teaser Mobil Baru, XL7 Facelift?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |16:07 WIB
Suzuki Sebar Teaser Mobil Baru, XL7 Facelift?
Suzuki Sebar Teaser Mobil Baru, XL7 Facelift? (Instagram/@suzuki_id)
A
A
A

JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memberi kabar mobil baru yang akan diluncurkan. Mobil baru tersebut merupakan SUV. 

1. Teaser Mobil Baru Suzuki

Hal ini sebagaimana dilihat dari teaser video yang diposting di akun Instagram Suzuki Indonesia. Pada potongan video itu, tampak siluet bagian depan SUV tersebut. Tampak pula desain lampu utama menggunakan daytime running light (DRL). 

Dalam potongan video tersebut juga tertera keterangan "The SUV Refined". 

"Babak baru akan segera dimulai. Apakah Anda siap menyambutnya bersama kami?" demikian keterangan postingan di akun suzuki_id, dikutip Selasa (16/6/2026).

Potongan video tersebut memunculkan pertanyaan. Model baru apa yang akan diluncurkan Suzuki di Indonesia? 

Dalam postingan tersebut, ada pula netizen yang menduga model baru tersebut adalah XL7 facelift. 

"Xl7 facelift ya," tulis akun suzuk**********.

"New XL7," tulis akun herwa**********

Suzuki XL7 facelift di Vietnam (Facebook Bi Mat XE Biz)
Suzuki XL7 facelift di Vietnam (Facebook Bi Mat XE Biz)

2. Suzuki XL7 Facelift 

Sebelumnya, belakangan juga tersebar foto-foto XL 7 facelift. Namun, itu bukan di Indonesia, melainkan di Vietnam. 

Dari foto-foto yang diunggah akun Facebook Bi Mat XE biz itu, tampak Suzuki XL7 facelift hadir dengan sejumlah ubahan, terutama di bagian eksteriornya. Bagian depan tampak lebih agresif. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/15/3214791/diler_suzuki-aqrD_large.jpg
Suzuki Ekspansi Pasar Sepeda Motor, Buka 5 Diler Sekaligus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/15/3211299/suzuki_carry_angkot_konsep-BkQL_large.jpg
Suzuki Bawa Carry Box MBG hingga Angkot Konsep di Giicomvec 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/15/3208052/suzuki_burgman_street_ex-upJv_large.jpg
Suzuki Burgman Terbaru Meluncur, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/15/3206693/suzuki_bengkel_siaga-dt9I_large.jpg
Suzuki Siagakan 71 Bengkel di Jawa hingga Sulawesi saat Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/15/3203633/ufr150-vhkf_large.jpg
Motor Baru Suzuki Terdaftar di Samsat DKI, Siap Saingi PCX dan Nmax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/15/3202749/maruti_suzuki_e_vitara-OlcG_large.jpg
Suzuki e Vitara Murah Meluncur, Harga Rp204 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement