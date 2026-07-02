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Suzuki XL7 Versi Terbaru Siap Meluncur, Intip Ubahan Eksteriornya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |15:40 WIB
Suzuki XL7 Versi Terbaru Siap Meluncur, Intip Ubahan Eksteriornya
Suzuki XL7 Versi Terbaru Siap Meluncur, Intip Ubahan Eksteriornya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Suzuki XL7 facelift siap meluncur di Indonesia. Pada versi terbarunya, terdapat sejumlah ubahan pada XL7. 

1. Suzuki XL7 Facelift

Suzuki menghadirkan sejumlah pembaruan pada XL7 facelift. Ini termasuk pada bagian eksteriornya.  

Ubahan paling terasa terdapat pada bagian grille. Tampilan grille kini menjadi lebih lebar. Ubahan pada grille ini membuat tampilan XL7 terkesan lebih agresif. 

Di sisi lain, grille berbeda tergantung variannya. Pada varian New Zeta dan Beta, grille dibalut aksen krom. Sementara pada varian tertinggi New Alpha, grille dibalut aksen hitam. 

Suzuki XL7 facelift varian Zeta (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Suzuki XL7 facelift varian Zeta (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Pembaruan lainnya juga menyasar pelek. Pada varian Beta dan Zeta, kini disematkan desain baru dengan sentuhan two tone. Sementara varian Alpha tampil lebih sporty dengan pelek warna hitam. 

Bagian belakang XL7 juga mengalami pembaruan. Kini seluruh varian XL7 dibekali lampu belakang dengan aksesn smoke. Ada pula antena shark fin yang disematkan. 

Dari sisi eksterior, Suzuki XL7 Alpha hadir dengan dominasi warna hitam. Ini bisa dilihat dari grille, lampu, bumper, pelek, hingga aksesori pada bagian belakang yang mendapatkan sentuhan warna gelap. 

 

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