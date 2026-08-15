Suzuki XL7 Baru Raup 1.300 SPK, Mulai Diserahkan ke Konsumen

Suzuki XL7 Baru Raup 1.300 SPK, Mulai Diserahkan ke Konsumen (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Suzuki XL7 baru mencatatkan lebih dari 1.300 surat pemesanan kendaraan (SPK) sejak diluncurkan pada 29 Juli pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Kini, Suzuki XL7 terbaru itu mulai diserahkan kepada konsumen.

1. 1.300 SPK

Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra, menjelaskan capaian tersebut mencerminkan penerimaan pasar.

“Dalam 16 hari sejak diperkenalkan, Suzuki XL7 terbaru telah mencatat total pemesanan (SPK) lebih dari 1.300 unit. Bagi Suzuki, capaian ini menjadi awal yang berarti sekaligus menunjukkan penerimaan konsumen terhadap XL7 sebagai kendaraan yang dapat mendukung kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia,” ujar Donny Saputra, Sabtu (15/8/2026).

Suzuki pun mulai menyerahkan XL7 kepada para konsumen. Sebanyak 26 unit XL7 diserahkan kepada konsumen dalam seremoni yang digelar di Jakarta.

Suzuki XL7 diserahkan ke konsumen (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Dalam momen itu, kehangatan suasana turut dirasakan konsumen.

Diketahui, Suzuki XL7 hadir dengan sejumlah penyegaran. Penyegaran tersebut meliputi sisi desain eksterior, tampilan kabin, hingga fitur keselamatan.

Suzuki XL7 menggunakan mesin bensin K15B 1.462 cc yang dipadukan transmisi manual maupun otomatis.

Sementara pada varian New Alpha Hybrid dan New Beta Hybrid mesin itu dipadukan sistem Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).

Suzuki XL7 tersedia dalam 3 varian, yaitu New Alpha Hybrid, New Beta Hybrid, dan New Zeta. XL7 New Zeta dibanderol mulai dari Rp274,3 juta.

Sementara XL7 New Beta dibanderol mulai dari Rp301,9 juta dan XL7 New Alpha dibanderol mulai dari Rp327,7 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.