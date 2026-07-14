Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Setahun Suzuki Fronx Mengaspal di Indonesia, Segini Total Penjualannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |16:21 WIB
Setahun Suzuki Fronx Mengaspal di Indonesia, Segini Total Penjualannya
Setahun Suzuki Fronx Mengaspal di Indonesia, Segini Total Penjualannya (Dok SIS)
A
A
A

JAKARTA - Satu tahun sudah Suzuki Fronx mengaspal di Indonesia. Sejak meluncur pada 28 Mei 2026, berapa penjualan Suzuki Fronx? 

1. Rapor Setahun Suzuki Fronx

Pada periode Juni 2025 hingga Mei 2026, penjualan ritel (diler ke konsumen) Suzuki Fronx tercatat sebanyak 14.000 unit. Capaian tersebut membuat Fronx mendominasi pangsa pasar pada segmen SUV two row compact. 

"Berkat kepercayaan pelanggan, Suzuki Fronx diserap dengan baik hingga sanggup mendominasi pangsa pasar sebesar 35% pada segmen SUV 2 row compact hanya dalam satu tahun pertama," ujar Deputy 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra, dikutip Selasa (14/7/2026).

Dari total penjualan tersebut, varian SGX menjadi favorit dengan porsi 52%. Varian GX berada di urutan berikutnya dengan porsi 27% dan GL 21%.

Suzuki Fronx (Rahman Asmardika)
Suzuki Fronx (Rahman Asmardika)

Jika melihat data tersebut, 79% konsumen memilih varian yang telah dilengkapi teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Fronx sendiri menjadi model ke-4 bagi Suzuki di Indonesia yang telah dilengkapi sistem ramah lingkungan sekaligus penunjang efisiensi mesin tersebut.

Suzuki Fronx diproduksi dirakit di pabrik Suzuki Karawang, Jawa Barat. Proses produksi menyerap investasi, rantai pasok komponen lokal, serta tenaga kerja dari dalam negeri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mobil Suzuki Suzuki Fronx Suzuki
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/15/3227835/suzuki_xl7_facelift_varian_alpha-LTKW_large.jpg
Suzuki XL7 Versi Terbaru Siap Meluncur, Intip Ubahan Eksteriornya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/15/3224839/suzuki_sebar_teaser_mobil_baru-syFi_large.jpg
Suzuki Sebar Teaser Mobil Baru, XL7 Facelift?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/15/3214791/diler_suzuki-aqrD_large.jpg
Suzuki Ekspansi Pasar Sepeda Motor, Buka 5 Diler Sekaligus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/15/3211299/suzuki_carry_angkot_konsep-BkQL_large.jpg
Suzuki Bawa Carry Box MBG hingga Angkot Konsep di Giicomvec 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/15/3208052/suzuki_burgman_street_ex-upJv_large.jpg
Suzuki Burgman Terbaru Meluncur, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/15/3206693/suzuki_bengkel_siaga-dt9I_large.jpg
Suzuki Siagakan 71 Bengkel di Jawa hingga Sulawesi saat Mudik Lebaran 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement