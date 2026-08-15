Pasar Mobil Bekas Terus Berkembang, Focus Motor Ekspansi

JAKARTA - Industri mobil bekas masih terus menggeliat. Mobil bekas memiliki pasar tersendiri di kalangan konsumen Tanah Air.

1. Pasar Mobil Bekas

Di tengah industri otomotif saat ini, pasar mobil bekas masih menjanjikan. Hal ini karena pasar mobil bekas bisa menjadi alternatif bagi konsumen.

Konsumen bisa memilih unit yang sesuai dengan budget serta tahun produksi kendaraan yang diminati. Selain itu, kini konsumen bisa mengecek mobil bekas lewat jasa inspeksi agar dapat memastikan kondisi unit yang dibeli

Terkait kondisi ini, showroom mobil bekas, Focus Motor Belanja Mobil, melakukan langkah ekspansi. Hal ini untuk memperluas jangkauan bagi konsumen yang meminati mobil bekas.

Focus Motor membuka cabang barunya di kawasan strategis Bintaro Mobil Bintaro Jaya, Tangerang Selatan.

"Masuk ke area Tangerang Selatan, Bintaro adalah tonggak penting dalam mewujudkan visi Focus Motor Belanja Mobil untuk merestrukturisasi persepsi masyarakat terhadap mobil bekas," ujar Chairman Focus Motor Group, Agus Focus.

Ia menjelaskan, pihaknya memiliki strategi untuk meyakinkan pengunjung. Pasalnya, tak jarang pengunjung mengkhawatirkan masalah kualitas dari unit bekas yang dibeli dari showroom.

"Kami tidak hanya menjual kendaraan, melainkan memberikan kepastian dan ketenangan pikiran. Garansi 5 tahun terpanjang di Indonesia ini adalah manifestasi dari keyakinan kami atas kualitas unit yang kami tawarkan, sekaligus komitmen tertinggi kami dalam menjaga kepercayaan setiap konsumen," tutur Agus Focus.