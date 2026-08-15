Wahana Honda Jual Hampir 600 Unit Selama GIIAS 2026, Styo Terlaris

JAKARTA - Main Dealer sepeda motor Honda area Jakarta - Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS), mencatat ratusan pengunjung menjajal motor Honda lewat sesi test ride pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

1. 255 Pengunjung Test Ride

Test ride menjadi salah satu aktivitas yang menarik minat pengunjung. Selama 5–9 Agustus 2026, sebanyak 255 pengunjung menjajal lini produk Honda CUV e:, Vario EVO 160, Stylo 160, ADV 160 RoadSync, dan PCX 160.



Antusiasme pengunjung terlihat dari keinginan untuk menjajal langsung line up sepeda motor Honda yang tersedia. Tidak hanya melihat produk melalui display, pengunjung dapat merasakan posisi berkendara, kenyamanan, mencoba fitur modern di sepeda motor, serta karakter masing-masing line up secara langsung.



“Antusiasme pengunjung selama riding test menjadi hal yang positif bagi kami. Pengunjung tertarik untuk mencoba langsung berbagai line up yang tersedia, sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman yang lebih nyata dan mengenali karakter produk sesuai kebutuhan serta gaya berkendara masing-masing,” ujar Division Head of Marketing Planning & Analyst PT Wahana Makmur Sejati, Andra Friandana, Sabtu (15/8/2026).



Beragam pilihan produk yang tersedia turut memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Mulai dari Honda CUV e: sebagai pilihan kendaraan listrik, Vario EVO 160 dengan karakter sporty, Stylo 160 yang stylish, hingga ADV 160 RoadSync dan PCX 160 yang menawarkan karakter berbeda sesuai kebutuhan mobilitas penggunanya.

2. Hampir 600 SPK

Antusiasme terhadap lini sepeda motor Honda juga tercermin dari capaian penjualan selama GIIAS 2026. WMS selama lima hari keikutsertaan dalam pameran otomotif terbesar di Indonesia mencatatkan penjualan hampir mencapai 600 unit.



Segmen skutik masih menjadi pilihan yang diminati pengunjung GIIAS 2026. Hal ini terlihat dari kontribusi sejumlah model skutik Honda terhadap capaian penjualan.

Stylo 160 menjadi model dengan kontribusi penjualan terbesar, mencapai lebih dari 200 unit, diikuti Honda PCX 160 dengan lebih dari 100 unit.