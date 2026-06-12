Segini Harga BYD M6 DM, Mulai Rp200 Jutaan

JAKARTA - BYD Motor Indonesia mengumumkan banderol harga BYD M6 DM atau PHEV. Mobil PHEV pertama BYD di Indonesia tersebut dibanderol mulai dari Rp298 juta, dengan status on the road (OTR) Jakarta.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengungkapkan alasan pihaknya menghadirkan BYD M6 Dual Mode ke Tanah Air. Di tengah dinamika harga energi yang terus berkembang, pihaknya melihat kebutuhan akan solusi mobilitas nasional yang tidak hanya nyaman dan fleksibel, namun juga dapat membantu masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi biaya bahan bakar dalam penggunaan kendaraan sehari-hari.

"Karenanya, BYD Indonesia menghadirkan pilihan kendaraan yang mampu menjawab kebutuhan tersebut melalui salah satu iconic model kami yaitu BYD M6 DM," ujarnya, Jumat (12/6/2026).

"Pada hari ini, BYD Indonesia secara resmi mengumumkan harga yang yang semakin terjangkau, bahkan tersedia mulai dari Rp298.000.000," lanjutnya.

BYD M6 ditawarkan dalam 2 varian, yaitu Cross dan Classic. Harga tertinggi pada varian Cross mencapai Rp390 juta. Sementara harga tertinggi pada varian Classis mencapai Rp318 juta.

Harga BYD M6 DM (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Harga BYD M6 DM

Berikut daftar harga BYD M6 DM, berstatus OTR Jakarta:

BYD M6 DM Cross:

Superior Captain : Rp390.000.000

Superior : Rp380.000.000

Advanced : Rp360.000.000

BYD M6 DM Classic:

Dynamic : Rp318.000.000

Standard : Rp298.000.000