Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Harga BYD M6 DM, Mulai Rp200 Jutaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |20:25 WIB
Segini Harga BYD M6 DM, Mulai Rp200 Jutaan
Segini Harga BYD M6 DM, Mulai Rp200 Jutaan (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - BYD Motor Indonesia mengumumkan banderol harga BYD M6 DM atau PHEV. Mobil PHEV pertama BYD di Indonesia tersebut dibanderol mulai dari Rp298 juta, dengan status on the road (OTR) Jakarta. 

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengungkapkan alasan pihaknya menghadirkan BYD M6 Dual Mode ke Tanah Air.  Di tengah dinamika harga energi yang terus berkembang, pihaknya melihat kebutuhan akan solusi mobilitas nasional yang tidak hanya nyaman dan fleksibel, namun juga dapat membantu masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi biaya bahan bakar dalam penggunaan kendaraan sehari-hari. 

"Karenanya, BYD Indonesia menghadirkan pilihan kendaraan yang mampu menjawab kebutuhan tersebut melalui salah satu iconic model kami yaitu BYD M6 DM," ujarnya, Jumat (12/6/2026). 

"Pada hari ini, BYD Indonesia secara resmi mengumumkan harga yang yang semakin terjangkau, bahkan tersedia mulai dari Rp298.000.000," lanjutnya.

BYD M6 ditawarkan dalam 2 varian, yaitu Cross dan Classic. Harga tertinggi pada varian Cross mencapai Rp390 juta. Sementara harga tertinggi pada varian Classis mencapai Rp318 juta. 

Harga BYD M6 DM (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Harga BYD M6 DM (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Harga BYD M6 DM

Berikut daftar harga BYD M6 DM, berstatus OTR Jakarta:  

BYD M6 DM Cross:

Superior Captain     : Rp390.000.000
Superior         : Rp380.000.000
Advanced         : Rp360.000.000

BYD M6 DM Classic:

Dynamic         : Rp318.000.000
Standard         : Rp298.000.000

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/15/3224033/byd-daKg_large.jpg
Respons BYD Usai Masuk Daftar Hitam AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/15/3223004/robot_humanoid_byd-WERV_large.jpg
BYD Bakal Jualan Robot Humanoid lewat Jaringan Diler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/15/3222593/byd_m6_dm-Ny9R_large.jpg
BYD M6 DM Diuji di Jalur Puncak Berastagi, Segini Konsumsi BBM-nya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/15/3222052/byd_atto_3_generasi_terbaru-GiT6_large.jpg
BYD Atto 3 Generasi Terbaru Meluncur, Raup 30 Ribu Pemesanan dalam Seminggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/15/3221233/byd-RGFM_large.jpeg
Dolar AS Meroket, BYD Pastikan Belum Ada Kenaikan Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/15/3221059/byd_m6-szRn_large.jpg
Ketika Siswa SD Antusias Kerubuti BYD M6
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement