Xpeng Umumkan Rencana Recall 33 Ribu Unit X9, Ini Penyebabnya

Xpeng Umumkan Rencana Recall 33 Ribu Unit X9, Ini Penyebabnya (Xchuxing via Car News China)

JAKARTA - Xpeng mengumumkan rencana penarikan kembali (recall) 33.473 unit Xpeng X9. Penarikan kembali itu terkait masalah pada sistem suspensi udara X9.

1. Xpeng Rencana Recall X9

Melansir Car News China, Xpeng telah mengajukan rencana penarikan kembali ini kepada Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (SAMR) China untuk mengatasi cacat kritis pada sistem suspensi udara MPV andalannya, X9.

Menurut pemberitahuan penarikan (Nomor Penarikan S2026M0082V), perusahaan akan menarik 33.473 kendaraan Xpeng X9 yang diproduksi antara 8 Agustus 2023 dan 11 Agustus 2025. Recall dijadwalkan dimulai pada 28 Agustus 2026.

Recall ini berasal dari fluktuasi manufaktur yang mengganggu kekedapan pegas udara depan. Xpeng memperingatkan, penggunaan yang berkepanjangan di lingkungan dengan suhu dan kelembapan tinggi dapat menyebabkan kebocoran udara lambat pada suspensi udara depan.

Kegagalan ini biasanya memicu lampu peringatan di dasbor dan peringatan teks. Dalam kasus ekstrem, kebocoran dapat mengganggu pengendalian kendaraan, menimbulkan risiko keselamatan yang signifikan bagi pengemudi.

Untuk mengatasi masalah ini, Zhaoqing Xpeng New Energy Investment Co., Ltd. akan menyediakan penggantian gratis rakitan pilar geser pegas udara depan yang telah ditingkatkan untuk semua kendaraan yang terdampak.

Sementara kendaraan yang telah menerima suku cadang yang ditingkatkan sebelum recall tidak memerlukan tindakan lebih lanjut.

Penarikan kembali ini menyusul gelombang keluhan dari pemilik, khususnya di wilayah seperti Chongqing. Gelombang panas ekstrem bertepatan dengan laporan tentang kerusakan sasis secara tiba-tiba.

Beberapa pemilik melaporkan sasis kendaraan akan ambruk di satu sisi atau seluruhnya saat mengemudi.