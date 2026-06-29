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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tandai Setahun di Indonesia, XPENG Resmi Luncurkan X9 Facelift dan G6 AWD

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |19:57 WIB
Tandai Setahun di Indonesia, XPENG Resmi Luncurkan X9 Facelift dan G6 AWD
XPENG meluncurkan X9 Facelift dan G6 AWD pada XPENG Vision Night di Senayan, Jakarta.
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JAKARTA – Merayakan satu tahun kiprahnya di pasar otomotif Indonesia, brand mobil listrik pintar XPENG, bersama PT Erajaya Active Lifestyle (ERAL), resmi memperkenalkan dua model terbarunya, yaitu XPENG X9 Facelift dan XPENG G6 All-Wheel Drive (AWD). Kedua model ini menghadirkan peningkatan signifikan dari varian sebelumnya yang telah diperkenalkan tahun lalu.

XPENG X9 Facelift diluncurkan sebagai penyempurnaan dari lini MPV mewah XPENG X9 dengan peningkatan pada berbagai sisi, mulai dari desain, performa, kenyamanan, hingga sistem keamanan.

Pada sektor desain, XPENG X9 Facelift mengadopsi Starship Design Language 2.0. Desain ini menghasilkan koefisien hambatan udara yang sangat rendah, hanya 0,236 Cd, serta didukung oleh fitur Active Grille Shutter demi efisiensi aerodinamika yang lebih maksimal.

Masuk ke area kabin, MPV tujuh penumpang ini dibekali jok mewah Cloud-sense Seat 3.0 berbahan Nappa Leather serta fitur zero-gravity seat di baris kedua. Pengalaman berkendara ditunjang oleh AC independen 5-zona, kompartemen kulkas/pemanas 10,8 liter dengan pengaturan suhu 0°C hingga 50°C, serta sistem audio premium XOpera dengan 27 speaker berkonfigurasi 7.1.6 channel.

X9 Facelift dibangun di atas platform canggih 800V Silicon Carbide yang mendukung 5C fast charging, memungkinkan pengisian daya baterai dari 10% ke 80% hanya dalam waktu sekitar 12 menit. Guna menjamin kestabilan bodi bongsornya, mobil ini dilengkapi teknologi Rear-Wheel Steering (RWS) dan Dual-Chamber Air Suspension. Sektor keselamatan pun melimpah berkat sistem XPILOT berkekuatan 27 sensor, 360° transparent chassis, serta benteng perlindungan 9 airbag.

Sementara itu, XPENG G6 AWD hadir menjadi varian dari SUV G6 yang lebih bertenaga dengan menggunakan sistem penggerak dua motor (motor belakang 218 kW dan motor depan 140 kW). SUV bergaya coupe ini sanggup melesat dari 0–100 km/jam hanya dalam kurun waktu 4,13 detik.

 

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