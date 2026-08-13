iCar Catat 1.000 SPK di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris

JAKARTA - iCar Indonesia membukukan lebih dari 1.000 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang. iCar V23 menjadi model terlaris.

1. iCar Raup 1.000 SPK

Diketahui, pada GIIAS 2026, iCar Indonesia membawa dua model, yaitu iCar V23 dan iCar V27. Model terakhir diluncurkan pada pameran otomotif tahunan tersebut.

iCar V23 merupakan mobil listrik. Sementara iCar V27 menggunakan teknologi Golden Range Extended Electric Vehicle (REEV).

Dari total lebih dari 1.000 SPK yang berhasil dibukukan selama GIIAS 2026, iCar V23 menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang sekitar 60%. Sementara iCar V27 memberikan kontribusi sebesar 40%.

Booth iCar di GIIAS 2026 (Dok iCar Indonesia)

"Kami sangat mengapresiasi sambutan luar biasa yang diberikan masyarakat Indonesia selama GIIAS 2026. Dengan capaian lebih dari 1.000 SPK, hasil ini menunjukkan awareness dan penerimaan terhadap brand iCar terus berkembang positif di Indonesia," tutur Country Director iCar Indonesia, Marshall Ma, Kamis (13/8/2026).

Selain itu, antusiasme pengunjung juga terlihat dari tingginya partisipasi pada sesi test drive. Booth iCar juga ramai dihampiri pengunjung GIIAS 2026.