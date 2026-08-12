Konsumsi BBM DFSK E5 Plus PHEV Capai 83 Km/Liter, Lebih Irit dari Honda Beat

JAKARTA - DFSK memasuki era di industri otomotif Indonesia. Kini DFSK memasarkan E5 Plus, yang merupakan model dengan teknologi plug in hybrid electric vehicle (PHEV). DFSK E5 Plus diklaim memiliki efisiensi bahan bakar hingga 83 km per liter. Angka tersebut berarti lebih irit dibandingkan Honda Beat yang mencapai 60 km per liter.

1. DFSK E5 Plus

Diketahui, Honda Beat merupakan skutik yang dijuluki motor sejuta umat. Pasalnya, Honda Beat yang menyasar segmen entry level menawarkan harga yang kompetitif. Model ini juga banyak dipilih karena dikenal irit konsumsi BBM.

Sementara itu, DFSK E5 Plus merupakan model PHEV. E5 Plus dibekali mesin bensin 1.500 cc Atkinson. Mesin itu mampu menyemburkan tenaga hingga 109 HP dan torsi 135 Nm. Model ini juga dibekali motor listrik bertenaga 215 HP dan torsi hingga 330 Nm.

DFSK E5 Plus juga dibekali baterai berkapasitas 25 kWh. Dalam mode EV murni, model ini bisa melaju hingga 140 km.

Sementara itu, jika mesin dan motor listriknya dikombinasikan, jarak tempuhnya bisa mencapai hingga 1.400 km berdasarkan uji New European Driving Cycling (NEDC), dalam satu kali pengisian tangki penuh berkapasitas 60 liter dan isi daya baterai penuh.

Untuk efisiensinya, DFSK E5 Plus disebut mencapai 83 km per liter.

DFSK E5 Plus (Okezone/Erha A Ramadhoni)

DFSK E5 Plus juga sudah didukung fitur DC Fast Charging. Isi daya dari 30% hingga 80% hanya membutuhkan waktu sekitar 20–28 menit.

"Peluncuran DFSK E5 Plus di Indonesia merupakan tonggak penting dalam perjalanan global DFSK menuju era mobilitas energi baru. Indonesia adalah salah satu pasar strategis kami, dan kami berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan nilai

nyata bagi pelanggan," kata President of DFSK, Amy Gong, saat peluncuran di GIIAS 2026, dikutip Rabu (12/8/2026).