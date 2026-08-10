Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Stargazer Cartenz Jadi Mobil Hyundai Paling Laris di GIIAS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |16:06 WIB
Stargazer Cartenz Jadi Mobil Hyundai Paling Laris di GIIAS 2026
Stargazer Cartenz Jadi Mobil Hyundai Paling Laris di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Hyundai Stargazer Cartenz dan Cartenz X menjadi model dengan pemesanan tertinggi bagi Hyundai selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. 

Model tersebut menjadi kontributor terbesar penjualan Hyundai di GIIAS 2026. Hal ini menunjukkan penerimaan konsumen terhadap MPV tersebut.

Model lainnya yang mendapatkan banyak pemesanan adalah Hyundai Creta, Ioniq 5, dan Santa Fe. Namun, tak diungkap detail berapa total SPK dari model-model tersebut. 

“Respons konsumen terhadap Hyundai selama GIIAS 2026 sangat positif dan sesuai dengan ekspektasi kami. Stargazer Cartenz dan Stargazer Cartenz X menjadi kontributor utama penjualan Hyundai selama pameran, disusul Creta, Santa Fe, dan Palisade (hybrid-red)," ujar Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto, di arena GIIAS 2026, Minggu (9/8/2026).

Hyundai Palisade Hybrid di GIIAS 2026 (Erha)
Hyundai Palisade Hybrid di GIIAS 2026 (Erha)

"Hal ini menunjukkan jajaran produk yang kami hadirkan mampu mendapatkan penerimaan yang baik dari konsumen Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Stargazer juga menjadi model yang paling banyak dijajal pengunjung GIIAS 2026 lewat sesi test drive. Model lainnya yang paling banyak dicoba adalah Creta N Line, Santa Fe XRT, dan Palisade hybrid.  

“Bagi Hyundai, ajang seperti GIIAS bukan hanya menjadi kesempatan untuk menghadirkan produk baru, tetapi juga untuk melayani pelanggan dengan lebih baik. Karena itu, kami terus melengkapi jajaran produk dengan berbagai layanan kepemilikan,” ujar Fransiscus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/15/3235920/icar_v23-fkqz_large.jpg
iCar Catat 1.000 SPK di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/15/3235912/chery_q-Ru49_large.jpg
Chery Raup 3.500 SPK di GIIAS 2026, Mobil Listrik Baru Sumbang 50% Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/15/3235904/aion_v-8dwk_large.jpg
GAC Indonesia Catat 2.170 SPK di GIIAS 2026, Aion V Jadi yang Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/15/3235742/chery_q_di_giias_2026-3POJ_large.jpg
Chery Q Raih Penghargaan Hatchback Favorit di GIIAS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/15/3235738/daihatsu_sigra-KprQ_large.jpg
Daihatsu Catat 591 SPK di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/15/3235687/mitsubishi_xforce_hybrid-HrLD_large.jpg
Lampaui Target, Mitsubishi Raup 3.212 SPK di GIIAS 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement