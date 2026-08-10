Stargazer Cartenz Jadi Mobil Hyundai Paling Laris di GIIAS 2026

Stargazer Cartenz Jadi Mobil Hyundai Paling Laris di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Hyundai Stargazer Cartenz dan Cartenz X menjadi model dengan pemesanan tertinggi bagi Hyundai selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Model tersebut menjadi kontributor terbesar penjualan Hyundai di GIIAS 2026. Hal ini menunjukkan penerimaan konsumen terhadap MPV tersebut.

Model lainnya yang mendapatkan banyak pemesanan adalah Hyundai Creta, Ioniq 5, dan Santa Fe. Namun, tak diungkap detail berapa total SPK dari model-model tersebut.

“Respons konsumen terhadap Hyundai selama GIIAS 2026 sangat positif dan sesuai dengan ekspektasi kami. Stargazer Cartenz dan Stargazer Cartenz X menjadi kontributor utama penjualan Hyundai selama pameran, disusul Creta, Santa Fe, dan Palisade (hybrid-red)," ujar Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto, di arena GIIAS 2026, Minggu (9/8/2026).

Hyundai Palisade Hybrid di GIIAS 2026 (Erha)

"Hal ini menunjukkan jajaran produk yang kami hadirkan mampu mendapatkan penerimaan yang baik dari konsumen Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Stargazer juga menjadi model yang paling banyak dijajal pengunjung GIIAS 2026 lewat sesi test drive. Model lainnya yang paling banyak dicoba adalah Creta N Line, Santa Fe XRT, dan Palisade hybrid.

“Bagi Hyundai, ajang seperti GIIAS bukan hanya menjadi kesempatan untuk menghadirkan produk baru, tetapi juga untuk melayani pelanggan dengan lebih baik. Karena itu, kami terus melengkapi jajaran produk dengan berbagai layanan kepemilikan,” ujar Fransiscus.