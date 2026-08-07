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Nissan X-Trail Kini Dibekali Teknologi Elektrifikasi, Mesin Turbo Jadi Genset

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |18:38 WIB
Nissan X-Trail Kini Dibekali Teknologi Elektrifikasi, Mesin Turbo Jadi Genset
Nissan X-Trail Kini Dibekali Teknologi Elektrifikasi, Mesin Turbo Jadi Genset
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TANGERANG - Nissan X-Trail generasi terbaru hadir di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus. Kini, X-Trail hadir dengan teknologi elektrifikasi.

1. X-Trail Elektrifikasi 

X-Trail merupakan model Nissan yang sudah memiliki sejarah panjang. Pada era elektrifikasi seperti saat ini, model tersebut pun ikut diperbarui. Nissan X-Trail e-Power with e-4orce ini mencerminkan arah pengembangan brand asal Jepang itu untuk pasar Indonesia.

"Indonesia merupakan salah satu pasar utama Nissan di kawasan ASEAN. Teknologi elektrifikasi merepresentasikan visi kami terhadap mobilitas masa depan," kata President of Nissan ASEAN and Thailand, Masao Tsutsumi, di arena GIIAS 2026, dikutip Jumat (7/8/2026).

Nissan X-Trail e-Power with e-4orce hadir dengan mempertahankan karakter dan ciri khas yang sudah menjadi warisan panjang X-Trail. 

X-Trail generasi terbaru ini menggabungkan teknologi e-Power dengan sistem penggerak seluruh roda atau All-Wheel Drive (AWD) e-4orce. Kombinasi tersebut membuat X-Trail e-POWER with e-4orce menawarkan sensasi berkendara layaknya mobil listrik, tetapi tetap memberikan fleksibilitas penggunaan karena tidak membutuhkan pengisian daya eksternal. 

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