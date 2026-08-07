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Chery Tiggo V Debut Global di GIIAS 2026, SUV yang Bisa Jadi Double Cabin

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |14:18 WIB
Chery Tiggo V Debut Global di GIIAS 2026, SUV yang Bisa Jadi Double Cabin
Chery Tiggo V Debut Global di GIIAS 2026, SUV yang Bisa Jadi Double Cabin (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - Chery Tiggo V diperkenalkan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Penampilannya di GIIAS 2026 menjadi debut Tiggo V secara global.

Diketahui, sebelumnya Chery sempat memamerkan model tersebut pada pameran akhir tahun lalu. Saat itu, mobil yang masih berupa konsep tersebut dinamakan Chery X. 

Kini, model tersebut telah diperkenalkan secara resmi dengan nama Tiggo V. Ini melengkapi jajaran lini Tiggo di Indonesia.

Chery Tiggo V dikembangkan selama 2 tahun. Model ini dirancang untuk kebutuhan konsumen di Indonesia.

"Kami telah mengembangkan mobil ini selama dua tahun. Kami melibatkan tim dari Indonesia dan China melalui forum diskusi," ujar Presiden Direktur Chery Sales Indonesia, Cheng Shuo di ICE BSD, Tangerang, dikutip Jumat (7/8/2026).

Chery Tiggo V di GIIAS 2026 (Erha)
Chery Tiggo V di GIIAS 2026 (Erha)

Dalam pengembangannya, pihaknya memperhatikan aspek desain, dimensi, hingga kabin. 

Spesifikasi Chery Tiggo V belum dijelaskan secara detail. Namun, dari segi dimensi, Tiggo V memiliki panjang 4.910 mm, lebar 1.921 mm, dan tinggi 1.790 mm. Ground clearance model ini 220 mm.

Belum diungkap mesin yang diusung Tiggo V. Namun, model ini akan dibekali teknologi CSH (Chery Super Hybrid). 

Di sisi lain, Tiggo V hadir dengan konsep 3 in 1, yang berarti menggabungkan karakter SUV, MPV, hingga double cabin.

 

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