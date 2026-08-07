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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ramaikan GIIAS 2026, Maxus Bawa 2 MPV Listrik Premium

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |18:34 WIB
Ramaikan GIIAS 2026, Maxus Bawa 2 MPV Listrik Premium
Ramaikan GIIAS 2026, Maxus Bawa 2 MPV Listrik Premium
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TANGERANG - Maxus Indonesia membawa 2 MPV listrik premium pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus. Keduanya adalah Mifa 7 dan 9, yang merupakan MPV listrik premium.

Efisiensi biaya operasional menjadi salah satu alasan kendaraan listrik digemari. Namun, kini konsumen dinilai juga mulai mempertimbangkan aspek lain, seperti kualitas hingga kenyamanan. 

CEO Maxus Indonesia, Jerry Huang, mengatakan perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan kebutuhan konsumen juga semakin berkembang.

Meski efisiensi menjadi pertimbangan utama dalam peralihan ke kendaraan listrik, tak sedikit yang mempertimbangkan kenyamanan.

"Di segmen premium kami melihat adanya kebutuhan akan kendaraan yang mampu menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih berkualitas," katanya di arena GIIAS 2026, dikutip Jumat (7/8/2026).

Pada GIIAS 2026, Maxus membawa Mifa 7 dan 9. Mifa 7 adalah MPV listrik premium.

Mifa 7 memiliki desain eksterior dengan garis bodi tegas.

Pada bagian kabin, model ini menggunakan  nappa leather pada bagian kursinya. Mifa 7 juga dibekali layar infotainment berukuran besar, panel instrumen digital, dan wireless smartphone connectivity. Ada pula panoramic sunroof dan electric sliding door.

 

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Topik Artikel :
Maxus GIIAS GIIAS 2026
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