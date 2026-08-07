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Selain Pamer Mobil, iCar Bawa Robot Manusia dan Anjing di GIIAS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |19:57 WIB
Selain Pamer Mobil, iCar Bawa Robot Manusia dan Anjing di GIIAS 2026
Selain Pamer Mobil, iCar Bawa Robot Manusia dan Anjing di GIIAS 2026
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TANGERANG - iCar Indonesia membawa dua model kendaraan elektrifikasi pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Tak hanya mobil, robot humanoid hingga anjing juga dihadirkan untuk menarik perhatian pengunjung. 

Robot humanoid itu bernama AiMoga Mornine. Robot itu dapat menyapa dan berkomunikasi dengan pengunjung kendaraan. 

Selain itu, ada pula robot anjing AiMoga Argos. Robot anjing itu wara-wiri di dalam booth. Hal ini menarik perhatian pengunjung yang mampir ke booth iCar. 

AiMoga Robotic yang merupakan anak usaha Chery Group itu disebut sudah melakukan pengiriman global sebanyak 2.000 unit dan hadir di 60 negara.

“Di GIIAS 2026, kami melangkah lebih jauh dengan menekankan filosofi brand iCAR, yaitu ‘Classic Never Fades’, yang diwujudkan melalui desain booth, teknologi, produk, hingga pengalaman premium bagi setiap pengunjung, " ujar Country Director iCAR Indonesia, Marshall Ma, di arena GIIAS 2026, dikutip Jumat (7/8/2026).

Pada GIIAS 2026, iCar V27 resmi meluncur. ICar V27 merupakan kendaraan dengan teknologi range extended electric vehicle (REEV). Ini sekaligus menjadi model kedua iCar di Indonesia. 

Secara dimensi, iCar V27 memiliki panjang 5.045 mm, lebar 1.976 mm, tinggi 1.894 mm serta wheelbase 2.900 mm. 

Di sisi lain, iCar V27 dibekali Golden REEV Technology. Sistem ini mengombinasikan performa kendaraan listrik dengan kemampuan menjelajah lebih jauh. Teknologi ini menawarkan jarak tempuh listrik hingga sekitar 200 kilometer, serta total jarak tempuh gabungan lebih dari 1.200 kilometer berkat mesin 1.5T Turbo Range Extender dengan efisiensi termal mencapai 45,79%. 

 

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Topik Artikel :
ICAR V27 iCar GIIAS GIIAS 2026
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