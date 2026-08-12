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Wuling Mitra EV Disulap Jadi Ambulans, Dilengkapi Peralatan Medis

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |19:15 WIB
Wuling Mitra EV Disulap Jadi Ambulans, Dilengkapi Peralatan Medis
Wuling Mitra EV Disulap Jadi Ambulans, Dilengkapi Peralatan Medis
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JAKARTA - Wuling Mitra EV tampil beda pada ajang Emergency Disaster Reduction & Rescue (EDRR) Indonesia 2026. Kendaraan komersial listrik itu disulap menjadi ambulans. 

Mitra EV merupakan kendaraan listrik komersial Wuling yang meluncur tahun lalu. Model ini tersedia dalam dua versi, yaitu blind van dan minibus. 

Pada ajang yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 12–14 Agustus 2026 tersebut, Wuling menampilkan Mitra EV Ambulans hasil kolaborasi bersama Ambulance Pintar Indonesia (API). Ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kendaraan listrik untuk mendukung kebutuhan layanan kesehatan dan tanggap darurat.

“Partisipasi Wuling dalam ajang EDRR Indonesia 2026 menjadi kesempatan bagi kami untuk menunjukkan bahwa kendaraan listrik memiliki potensi yang luas, tidak hanya sebagai solusi mobilitas harian, tetapi juga mendukung kebutuhan layanan publik dan kesehatan," ujar Fleet & Commercial Vehicle Sales Manager Wuling Motors, Aditya Triananto, Rabu (12/8/2026). 

Wuling Mitra EV disulap jadi ambulans
Wuling Mitra EV disulap jadi ambulans

"Melalui Wuling Mitra EV Ambulans hasil kolaborasi bersama Ambulance Pintar Indonesia (API), kami ingin menghadirkan solusi mobilitas yang fungsional, efisien, dan lebih ramah lingkungan untuk mendukung kebutuhan layanan medis dan tanggap darurat,” ucap Aditya Triananto. 

EDRR Indonesia 2026 merupakan ajang yang menjadi perhelatan bagi para pelaku industri dan pemangku kepentingan untuk memperkenalkan berbagai solusi terkait pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, keselamatan, serta kebutuhan tanggap darurat. Acara ini menghadirkan berbagai inovasi dan solusi yang mendukung peningkatan kesiapan serta respons terhadap kondisi darurat. 

Melalui keikutsertaannya, Wuling memperkenalkan potensi kendaraan listrik sebagai salah satu solusi mobilitas untuk mendukung kebutuhan layanan publik, khususnya di sektor kesehatan, lewat Mitra EV ambulans. 

 

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