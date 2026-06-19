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Penjelasan Wuling soal Penumpukan Kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |15:56 WIB
Penjelasan Wuling soal Penumpukan Kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok
Penjelasan Wuling soal Penumpukan Kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Wuling Motors memberikan penjelasan soal tumpukan ribuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebut sejumlah perusahaan terkait penumpukan kontainer, termasuk Wuling. 

1. Penjelasan Wuling

Terkait hal ini, Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian mengaku telah mendengar kabar tersebut. Pihaknya pun langsung menelusuri kabar itu bersama tim terkait. 

"Kami telah memperoleh informasi tersebut pada hari ini melalui rekan rekan media dan kami telah melakukan pengecekan bersama tim terkait," katanya kepada Okezone, Jumat (19/6/2026). 

Dari pengecekan itu, pihaknya mengakui sempat mengalami gangguan operasional pada awal bulan ini. Gangguan itu terkait pengangkutan kontainer. 

Wuling Darion PHEV
Wuling Darion PHEV

"Adapun kami dapat sampaikan, memang pada awal bulan Juni ini kami sempat mengalami gangguan operasional perihal pengangkutan kontainer dengan jumlah yang tidak terlalu banyak," kata Ricky. 

Pihaknya sudah menangani masalah ini. Pada 11 Juni 2026, ia menjelaskan, masalah ini sudah selesai. 

"Akan tetapi, kami telah berusaha untuk segera menyelesaikannya. Per tanggal 11 Juni lalu kami sudah menyelesaikan keseluruhan kontainer untuk keluar dari port. Kami berharap ini bisa menjadi respons atas pemberitaan yang ada," tuturnya. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
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Topik Artikel :
Otomotif Wuling Wuling Motors
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