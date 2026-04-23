Wuling Eksion EV dan PHEV Meluncur, Dibanderol Mulai Rp389 Juta (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Wuling Motors meluncurkan model Eksion. SUV dengan konfigurasi 7 seater itu hadir dalam dua versi, yaitu electric vehicle (EV) dan plug in hybrid electric vehicle (PHEV). Wuling Eksion dibanderol mulai dari Rp389 juta.

"Pada hari ini kami meluncurkan dengan resmi untuk pasar Indonesia, Wuling Eksion," kata Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian, Rabu (22/4/2026).

Ricky menjelaskan Eksion menjadi SUV 7-seater pertama di Indonesia, yang hadir dalam versi EV dan PHEV.

Wuling Eksion EV dibekali baterai berkapasitas 69,2 kWh. Jarak tempuhnya hingga 530 km (CLTC) dalam satu kali pengisian daya penuh. Eksion EV juga sudah mendapat dukungan DC fast charging CCS2.

Model EV ini disematkan motor listrik 150 kW dengan torsi 310 Nm.

Sementara varian PHEV mengombinasikan mesin 1.5L dedicated hybrid engine dengan Dedicated Hybrid Transmission (DHT) serta baterai 20,5 kWh, yang menghasilkan jarak tempuh listrik hingga 125 km.

Total Eksion PHEV dapat menempuh jarak tempuh lebih dari 1.000 km (CLTC). Selain itu, Eksion PHEV juga didukung DC fast charging.