Wuling Luncurkan Mobil Listrik Murah Harga Rp105 Juta, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |15:55 WIB
Wuling Luncurkan Mobil Listrik Murah Harga Rp105 Juta, Intip Spesifikasinya (Wuling via Car News China)
JAKARTA - Wuling meluncurkan mobil listrik Hongguang Mini EV model tahun 2026 untuk pasar China. Mobil listrik tersebut dibanderol mulai dari USD6.200 atau sekitar Rp105 juta. 

Melansir Car News China, Kamis (2/4/2026), Hongguang Mini EV 2026 dipasarkan dalam 4 varian. Hatchback listrik itu dibanderol mulai dari USD6.200-7.600 atau sekitar Rp105-129 juta. 

Spesifikasi Hongguang Mini EV

Model ini mengadopsi desain mengotak, dengan menggabungkan elemen membulat, seperti lampu depan LED melingkar, spion, dan detail dekoratif. 

Secara dimensi, Hongguang Mini EV memiliki panjang 3.268 mm, lebar 1520 mm, dan tinggi 1575 mm, dengan jarak sumbu roda 2190 mm. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, panjang dan tinggi sedikit meningkat, sementara jarak sumbu roda tetap tidak berubah. Radius putar 4,5 meter.

Fitur eksterior tambahan termasuk bodi dua warna, velg bergaya daun semanggi, dan akses pintu bagasi belakang yang lebih besar.

