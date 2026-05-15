Wuling Binguo Pro Raup 30 Ribu Pemesanan Jelang Diluncurkan Pekan Depan

JAKARTA - Wuling Binguo Pro membukukan lebih dari 30 ribu pemesanan sejak pra-penjualan dibuka pada 14 April 2026. Mobil listrik compact tersebut rencananya meluncur pada 22 Mei 2026 di China.

Melansir Car News China, Jumat (15/4/2026), harga penjualan awal Binguo Pro berkisar antara 58.800 hingga 72.800 yuan atau sekitar Rp152-188 juta.

Binguo Pro dijual bersamaan dengan Binguo dasar, Binguo S yang sedikit lebih besar, dan Binguo Plus sebagai varian teratas teratas. Jajaran Binguo, yang sering disebut Bingo di luar China, dijual di bawah sub-merek Wuling Silver milik SGMW, yang berfokus pada EV pribadi dan mobil penumpang.

Perbedaan Versi Pro

Binguo Pro dapat dilihat sebagai penyegaran besar dari Binguo versi dasar, yang pertama kali diumumkan pada awal 2023. Desainnya telah direvisi agar menyerupai tampilan EV baru Wuling, dengan lampu depan bulat yang "imut" mengingatkan pada Mini EV yang telah diperbarui.

Pro juga bertambah besar untuk memenuhi keinginan pengemudi modern yang terus meningkat akan kendaraan yang lebih besar. Meskipun tetap menjadi mobil lima pintu lima tempat duduk, Pro memiliki panjang 4.050 mm, lebar 1.758 mm, dan tinggi 1.580 mm, dengan jarak sumbu roda 2.560 mm.

Ini juga berarti Binguo Pro harganya lebih tinggi dari dibandingkan versi dasar yakni mulai dari 2.000 yuan atau sekitar Rp5 juta.

Interior Binguo Pro tetap mempertahankan tema retro yang kental, dengan banyak permukaan berwarna krem ​​dan beige serta sakelar krom. Tidak seperti Binguo versi dasar, semua varian Pro mendapatkan layar infotainment 12,8 inci yang menjalankan Ling OS dari Wuling. Layar infotainment itu mendukung perintah suara AI, konektivitas telepon, dan pengoperasian aplikasi jarak jauh.

Semua varian Binguo Pro memiliki motor depan 65 kW (87 hp), dengan kecepatan tertinggi 130 km/jam. Baterai LFP juga merupakan pilihan standar, dengan varian yang lebih rendah mendapatkan paket Sunwoda 31,9 kWh, yang mampu menempuh jarak CLTC 330 km. Varian yang lebih tinggi mendapatkan paket 37,9 kWh dari Gotion yang didukung Volkswagen, dengan jarak tempuh CLTC yang kini meningkat menjadi 403 km.