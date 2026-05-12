Daftar 10 Mobil Listrik Terlaris April 2026, Jaecoo J5 EV Teratas

JAKARTA - Penjualan mobil listrik naik tajam pada April 2026. Model dari brand China mendominasi pasar mobil listrik di Indonesia.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dilihat pada Selasa (12/5/2026), penjualan wholesales mobil listrik pada April 2026 sebanyak 14.81 unit.

Jumlah itu juga naik tajam dibandingkan Maret 2026 sebanyak 10.394 unit alias naik 42,5%.

Dari belasan ribu mobil listrik yang terdistribusi, Jaecoo J5 EV masih menduduki peringkat teratas. Jaecoo masih mempertahankan predikat mobil listrik terlaris.

Sepanjang April 2026, Jaecoo J5 EV terdistribusi sebanyak 3.179 unit. Jumlah tersebut naik sekitar 7,4% dibandingkan Maret 2026 sebanyak 2.959 unit.

Posisi kedua ditempat BYD M6. MPV listrik itu terdistribusi sebanyak 2.472 unit pada April 2026. Model BYD lainnya yakni Sealion 7 menempati urutan ketiga mobil listrik terlaris dengan penjualan 1.617 unit.

Posisi keempat mobil listrik terlaris ditempati Geely EX2. Mobil listrik compact itu terdistribusi sebanyak 1.042.