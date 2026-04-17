Granx Max Jadi Mobil Terlaris Maret 2026, Mobil Komersial Kuasai 5 Besar

Granx Max Jadi Mobil Terlaris Maret 2026, Mobil Komersial Kuasai 5 Besar (Dok Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Daihatsu Gran Max menjadi mobil terlaris pada Maret 2026. Mobil komersial itu mengalahkan Toyota Kijang Innova yang biasanya langganan menjadi mobil terlaris tiap bulannya.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Daihatsu Gran Max baik varian minibus dan blind van mencatat penjualan wholesale (diler ke pabrik) sebanyak 4.128 unit pada Maret 2026.

Toyota Kijang Innova, baik Reborn dan Zenix membuntuti di urutan kedua mobil terlaris. Kijang Innova terdistribusi sebanyak 3.656 unit pada Maret 2026.

Yang menarik, Jaecoo J5 EV menjadi kejutan. Mobil listrik tersebut mencatatkan penjualan 2.959 unit sepanjang Maret 2026.

Hal menarik lainnya adalah mobil komersial yang menempati posisi 4 dan 5. Ini artinya, dari 5 besar mobil terlaris, 3 di antaranya adalah mobil komersial.