Daftar Mobil Hybrid yang Paling Diminati Maret 2026!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |18:53 WIB
Toyota Veloz Hybrid (foto: Okezone)
JAKARTA - Toyota Veloz Hybrid berhasil menjadi model elektrifikasi terlaris di Indonesia pada Maret 2026 setelah mencatatkan wholesales sebanyak 2.325 unit. Capaian ini sekaligus mengakhiri dominasi Kijang Innova Zenix Hybrid yang sebelumnya memimpin pasar.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang dilansir dari Otomotif, Rabu (15/4/2026). Perolehan tersebut juga mengantarkan Veloz Hybrid masuk dalam jajaran sepuluh besar mobil terlaris nasional. Model ini menempati posisi keenam, tepat di bawah Toyota Avanza.

Kontribusi terbesar datang dari varian V dengan distribusi mencapai 1.567 unit, menjadikannya tipe paling diminati konsumen. Sementara itu, varian di atasnya mencatatkan angka pengiriman di bawah 300 unit pada periode yang sama.

Dari sisi teknis, Veloz Hybrid mengusung mesin bensin 1,5 liter berkode 2NR-VEX yang dipadukan dengan transmisi e-CVT. Kombinasi ini menghasilkan tenaga 111 PS pada 5.500 rpm dan torsi 121 Nm, serta tambahan dorongan dari motor listrik dengan torsi sebesar 141 Nm.

Untuk penyimpanan energi, kendaraan ini menggunakan baterai lithium-ion berkapasitas 0,7 kWh yang ditempatkan di bawah kursi penumpang depan. Pada varian V, eksterior dilengkapi velg 17 inci dengan ban 205/50 serta masih menggunakan lampu kabut halogen.

 

