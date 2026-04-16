Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange Dibanderol Rp130 Jutaan, Cuma Ada 36 Unit

JAKARTA - Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange resmi diperkenalkan sebagai edisi spesial terbaru. Model ini tersedia terbatas hanya 36 unit untuk Indonesia. Warna tersebut dipastikan tidak akan diproduksi lagi ke depan.

Royal Enfield membuka pemesanan resmi mulai 2 April 2026. Unit akan dilepas sampai kuota habis tanpa tambahan produksi.

Sundowner Orange bukan sekadar pilihan warna mencolok. Gradasinya terinspirasi momen riding di bawah cahaya senja. Visualnya tegas, hangat, dan punya karakter kuat di jalan. Edisi ini juga membawa emblem khusus sebagai penanda eksklusivitas. Setiap unit seperti membawa cerita perjalanan dan kebebasan berkendara. Aura motor ini terasa beda bahkan saat berhenti.

Meteor 350 edisi ini datang tanpa perlu tambahan aksesori. Jok touring deluxe, flyscreen, dan sandaran penumpang sudah terpasang. Tripper Navigation Pod juga siap memandu perjalanan jarak jauh.

Selain itu, fitur modern ikut memperkuat pengalaman berkendara. Lampu depan LED, port USB Type C, dan tuas yang bisa disetel hadir standar. Assist and slip clutch membuat perpindahan gigi terasa lebih halus.