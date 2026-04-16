Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange Dibanderol Rp130 Jutaan, Cuma Ada 36 Unit

Armydian Kuniawan , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |15:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange resmi diperkenalkan sebagai edisi spesial terbaru. Model ini tersedia terbatas hanya 36 unit untuk Indonesia. Warna tersebut dipastikan tidak akan diproduksi lagi ke depan. 

Royal Enfield membuka pemesanan resmi mulai 2 April 2026. Unit akan dilepas sampai kuota habis tanpa tambahan produksi.  

Sundowner Orange bukan sekadar pilihan warna mencolok. Gradasinya terinspirasi momen riding di bawah cahaya senja. Visualnya tegas, hangat, dan punya karakter kuat di jalan. Edisi ini juga membawa emblem khusus sebagai penanda eksklusivitas. Setiap unit seperti membawa cerita perjalanan dan kebebasan berkendara. Aura motor ini terasa beda bahkan saat berhenti.

Meteor 350 edisi ini datang tanpa perlu tambahan aksesori. Jok touring deluxe, flyscreen, dan sandaran penumpang sudah terpasang. Tripper Navigation Pod juga siap memandu perjalanan jarak jauh.

Selain itu, fitur modern ikut memperkuat pengalaman berkendara. Lampu depan LED, port USB Type C, dan tuas yang bisa disetel hadir standar. Assist and slip clutch membuat perpindahan gigi terasa lebih halus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement