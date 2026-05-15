BYD Atto 1 Dapat Penyegaran, Varian Baru Meluncur Dibanderol Rp199 Juta

JAKART A - PT BYD Motor Indonesia menghadirkan penyegaran dan varian baru pada Atto 1. BYD Atto 1 STD menjadi varian terbaru, sekaligus dengan banderol harga termurah yakni Rp199 juta.

Sepanjang 2025, BYD Atto 1 mencatatkan total penjualan lebih dari 22.500 unit. Kehadian mobil listrik compact itu turut perkembangan pasar EV nasional.

Hal ini terlihat pada kuartal keempat 2025, ketika pasar EV nasional mencapai salah satu fase pertumbuhan tertingginya dengan pangsa pasar EV yang menembus sekitar 18%. Dalam periode tersebut, BYD Atto 1 menjadi salah satu model yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pasar.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengatakan pihaknya mengapresiasi respons pasar yang sangat positif terhadap BYD Atto1 sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Hal ini, lanjut Eagle Zhao, menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap

kendaraan listrik yang praktis, efisien, dan mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari terus berkembang.

"Melalui penyegaran BYD Atto 1 dan kehadiran varian baru STD, kami ingin menghadirkan solusi mobilitas listrik yang accessible dengan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen Indonesia,” ujar Eagle Zhao, dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

1. Penyegaran BYD Atto 1

New Atto 1 mendapatkan sejumlah penyegaran. Salah satu perubahan utama adalah penggunaan electronic column shifter serta new center console di seluruh varian.

Pada varian Dynamic, New Atto 1 memiliki beberapa penyegaran, seperti electric folding mirror, electric driver seat adjustment (6-way). Ini melengkapi fitur yang telah ada, seperti fitur konektivitas dan smart ecosystem seperti OTA remote upgrade, BYD App Cloud Services, 4G LTE connectivity, hingga NFC Card Key & BYD Digital Key, Audio system 4-speaker, Layar infotainment 10,1 inci Audio Touch Screen, synthetic leather seat, Dual-zone Intelligent Voice Control System, rear view camera, rear 3 radars, side curtain airbag.

Sementara itu, varian Premium mendapatkan penyegaran dengan hadirnya panoramic image, layar infotainment 12,8 inci, serta dan fitur keselamatan tambahan. Di sisi keselamatan dan convenience, New Attp 1 Premium ini tetap mempertahankan fitur-fitur seperti side curtain airbag, TPMS, rear 3 radars, tilt & telescopic, serta beberapa spesifikasi yang juga terdapat pada "Dynamic".