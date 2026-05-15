Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Atto 1 Dapat Penyegaran, Varian Baru Meluncur Dibanderol Rp199 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |16:41 WIB
BYD Atto 1 Dapat Penyegaran, Varian Baru Meluncur Dibanderol Rp199 Juta
BYD Atto 1 Dapat Penyegaran, Varian Baru Meluncur Dibanderol Rp199 Juta ( Dok Okezone)
A
A
A

JAKART A - PT BYD Motor Indonesia menghadirkan penyegaran dan varian baru pada Atto 1. BYD Atto 1 STD menjadi varian terbaru, sekaligus dengan banderol harga termurah yakni Rp199 juta. 

Sepanjang 2025, BYD Atto 1 mencatatkan total penjualan lebih dari 22.500 unit. Kehadian mobil listrik compact itu turut perkembangan pasar EV nasional. 

Hal ini terlihat pada kuartal keempat 2025, ketika pasar EV nasional mencapai salah satu fase pertumbuhan tertingginya dengan pangsa pasar EV yang menembus sekitar 18%. Dalam periode tersebut, BYD Atto 1 menjadi salah satu model yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pasar.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengatakan pihaknya mengapresiasi respons pasar yang sangat positif terhadap BYD Atto1 sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Hal ini, lanjut Eagle Zhao, menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap
kendaraan listrik yang praktis, efisien, dan mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari terus berkembang. 

"Melalui penyegaran BYD Atto 1 dan kehadiran varian baru STD, kami ingin menghadirkan solusi mobilitas listrik yang accessible dengan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen Indonesia,” ujar Eagle Zhao, dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

1. Penyegaran BYD Atto 1 

New Atto 1 mendapatkan sejumlah penyegaran. Salah satu perubahan utama adalah penggunaan electronic column shifter serta new center console di seluruh varian.

Pada varian Dynamic, New Atto 1 memiliki beberapa penyegaran, seperti electric folding mirror, electric driver seat adjustment (6-way). Ini melengkapi fitur yang telah ada, seperti fitur konektivitas dan smart ecosystem seperti OTA remote upgrade, BYD App Cloud Services, 4G LTE connectivity, hingga NFC Card Key & BYD Digital Key, Audio system 4-speaker, Layar infotainment 10,1 inci Audio Touch Screen, synthetic leather seat, Dual-zone Intelligent Voice Control System, rear view camera, rear 3 radars, side curtain airbag.

Sementara itu, varian Premium mendapatkan penyegaran dengan hadirnya panoramic image, layar infotainment 12,8 inci, serta dan fitur keselamatan tambahan. Di sisi keselamatan dan convenience, New Attp 1 Premium ini tetap mempertahankan fitur-fitur seperti side curtain airbag, TPMS, rear 3 radars, tilt & telescopic, serta beberapa spesifikasi yang juga terdapat pada "Dynamic".

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/15/3217767/byd_atto_1-wiAL_large.jpg
BYD Atto 1 2026 Dibanderol Rp170 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/15/3215878/byd_song_max_dm_i-pN06_large.jpg
Mobil Baru BYD Terdaftar di Indonesia, Diduga M6 PHEV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/15/3210089/byd-hsLb_large.jpg
BYD PHK 100 Ribu Karyawan demi Efisiensi Operasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/15/3209293/byd_song_ultra_ev-povM_large.jpg
BYD Luncurkan Mobil Listrik Baru Jarak Tempuhnya hingga 710 Km, Isi Daya Cuma 5 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/15/3205438/byd_atto_3_tetap_utuh_usai_terdampak_ledakan_rudal-IvgY_large.jpg
Viral BYD Atto 3 Tetap Utuh Usai Terdampak Ledakan Rudal Balistik di Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/15/3205436/vinfast_limo_green-w8u0_large.jpg
VinFast Siap Pasok 20 Ribu Mobil Listrik ke Mitra Transportasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement