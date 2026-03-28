BYD Luncurkan Mobil Listrik Baru Jarak Tempuhnya hingga 710 Km, Isi Daya Cuma 5 Menit (Car News China)

JAKARTA - BYD meluncurkan mobil listrik baru Song Ultra di China. Mobil listrik itu memiliki jarak tempuh hingga 710 km dalam satu kali pengisian daya penuh.

Song Ultra EV diluncurkan dalam 4 varian. Mobil listrik itu banderol mulai dari 151.900 hingga 179.900 yuan atau sekitar Rp373 hingga Rp442 juta.

Spesifikasi Song Ultra EV

Secara eksterior, Song Ultra EV menampilkan desain depan minimalis dengan gril hitam dan lampu depan terintegrasi. Lampu daytime running light (DRL) selebar penuh membentang di bagian depan.

Profil sampingnya menampilkan atap mengambang yang diciptakan oleh pilar D berwarna hitam dan garis pinggang tiga bagian. Kendaraan ini dilengkapi roda 19 inci. Di bagian belakang, bilah lampu lebar penuh menggabungkan desain simpul Cina, dipadukan spoiler atap terintegrasi. Mobil listrik ini tersedia dalam enam warna eksterior.

Pada bagian kabin, terdapat layar tengah berputar 15,6 inci, kluster instrumen 10,25 inci, dan tampilan head-up 26 inci, yang menjalankan sistem UI 7.0 BYD.