Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Kembangkan Baterai Baru, Isi Daya 10–70 Persen Cuma 5 Menit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |17:47 WIB
BYD Kembangkan Baterai Baru, Isi Daya 10–70 Persen Cuma 5 Menit
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - BYD memperkenalkan blade battery generasi kedua dan teknologi Flash Charging.

Melalui inovasi ini, BYD mencatatkan rekor dunia terkait kecepatan pengisian daya, dengan kemampuan mengisi dari 10% hingga 70% State of Charge (SOC) hanya dalam 5 menit serta mencapai 97% dalam 9 menit.

Selain itu, inovasi ini menjawab tantangan penurunan performa pengisian pada suhu rendah.

Dalam kondisi ekstrem hingga -30°C, durasi pengisian dari 20% hingga 97% hanya bertambah sekitar 3 menit dibandingkan kondisi suhu ruang.

Di tengah meningkatnya tren mobil listrik, masalah jarak tempuh masih menjadi kekhawatiran. Pada musim liburan, antrean panjang di stasiun pengisian daya menjadi tak terhindarkan sehingga memakan waktu berjam-jam. Belum lagi kecepatan pengisian daya yang menurun signifikan saat musim dingin.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/15/3206068//denza_b5-zdUH_large.jpg
Denza B5 Siap Meluncur di Indonesia, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/15/3205438//byd_atto_3_tetap_utuh_usai_terdampak_ledakan_rudal-IvgY_large.jpg
Viral BYD Atto 3 Tetap Utuh Usai Terdampak Ledakan Rudal Balistik di Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/15/3203896//byd-chon_large.jpg
Pasar Otomotif China Melambat, Brand Kompak Tawarkan Pinjaman Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/15/3202442//booth_geely-723b_large.jpg
Bukan BYD atau Chery, Ini Mobil Terlaris di China Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/15/3201554//byd_atto_3_advanced_plus-jYVJ_large.jpg
Penjualan Mobil Listrik Meningkat, BYD Sebut Adopsi EV Makin Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/15/3201452//booth_byd_di_iims_2026-EyFX_large.jpg
Intip Platform Baru BYD di IIMS 2026, Punya 4 Motor Listrik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement