BYD Kembangkan Baterai Baru, Isi Daya 10–70 Persen Cuma 5 Menit

JAKARTA - BYD memperkenalkan blade battery generasi kedua dan teknologi Flash Charging.

Melalui inovasi ini, BYD mencatatkan rekor dunia terkait kecepatan pengisian daya, dengan kemampuan mengisi dari 10% hingga 70% State of Charge (SOC) hanya dalam 5 menit serta mencapai 97% dalam 9 menit.

Selain itu, inovasi ini menjawab tantangan penurunan performa pengisian pada suhu rendah.

Dalam kondisi ekstrem hingga -30°C, durasi pengisian dari 20% hingga 97% hanya bertambah sekitar 3 menit dibandingkan kondisi suhu ruang.

Di tengah meningkatnya tren mobil listrik, masalah jarak tempuh masih menjadi kekhawatiran. Pada musim liburan, antrean panjang di stasiun pengisian daya menjadi tak terhindarkan sehingga memakan waktu berjam-jam. Belum lagi kecepatan pengisian daya yang menurun signifikan saat musim dingin.