The New Audi Q5 Sportback Meluncur, Dibanderol Rp1,9 Miliar

JAKARTA - Audi Indonesia meluncurkan The New Audi Q5 Sportback. SUV premium itu dibanderol mulai dari Rp1,9 miliar.

1. The New Audi Q5 Sportback Meluncur

Kehadiran The New Audi Q5 Sportback ini melengkapi line up Audi Q Series di Indonesia. Chief Operating Officer (COO) Audi Indonesia, Edo Januarko Chandra, mengungkapkan pihaknya antusias menyambut kehadiran The New Audi Q5 Sportback di Indonesia.

"Dalam berbagai kesempatan bertemu pelanggan Audi, kami melihat bagaimana kebutuhan pelanggan kami terus berkembang. Mereka mencari kendaraan yang nyaman digunakan setiap hari, namun tetap memiliki karakter yang kuat ketika dikendarai. Itulah yang membuat The New Audi Q5 Sportback terasa begitu relevan bagi kami di Indonesia," ujar Edo Januarko, Sabtu (6/6/2026).

The New Audi Q5 Sportback merupakan salah satu model global penting bagi produsen dari Jerman tersebut.

The New Audi Q5 Sportback (Audi Indonesia)

Managing Director of Audi Singapore & Audi Regional Office Asia (AROA), Martin Bayer, menegaskan pentingnya Indonesia dalam strategi pertumbuhan Audi di kawasan Asia.

"The New Audi Q5 Sportback memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan Audi secara global. Kehadirannya di Indonesia mencerminkan semakin besarnya peran pasar ini bagi Audi di kawasan Asia," tuturnya.

2. Spesifikasi The New Audi Q5 Sportback

The New Audi Q5 Sportback tampil dengan proporsi yang lebih atletis dan siluet Sportback. Garis atap dibuat mengalir hingga bagian belakang.

Tampilan depannya diperkuat Singleframe grille generasi terbaru berpadu dengan Matrix LED Headlights dengan dynamic indicators. Di bagian belakang, terdapat digital OLED rear lights.