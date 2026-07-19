Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Mobil Naik pada Semester I 2026, Tren SUV dan Truk Ringan Menguat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |16:20 WIB
Penjualan Mobil Naik pada Semester I 2026, Tren SUV dan Truk Ringan Menguat
Penjualan Mobil Naik pada Semester I 2026, Tren SUV dan Truk Ringan Menguat (Ilustrasi/Dok Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Penjualan mobil pada semester I 2026 mencatat tren positif dibandingkan tahun lalu. Di tengah pasar yang kembali bergairah, segmen SUV masih menjadi salah satu yang digemari. 

1. Penjualan Mobil Semester I 2026

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke diler) pada Januari hingga Juni 2026 sebanyak 436.564 unit. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 15,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 376.7907 unit. 

Penjualan ritel (diler ke konsumen) juga naik. Pada Januari hingga Juni 2026, penjualan ritel mencapai 433.848 unit. Jumlah itu naik 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 392.778 unit. 

Segmen SUV diprediksi tetap menunjukkan pertumbuhan positif seiring meningkatnya preferensi masyarakat terhadap kendaraan berjenis SUV. Sementara itu, meskipun pertumbuhan segmen truk ringan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, kategori ini dianggap tetap memegang peran penting dalam mendukung aktivitas distribusi dan operasional komersial.

“Kami melihat tren penggunaan kendaraan SUV dan truk ringan di Indonesia terus berkembang untuk kebutuhan harian hingga komersial. Kondisi ini menuntut penggunaan ban yang tangguh di berbagai karakter medan. Melalui lini Dynapro, Hankook menghadirkan solusi ban yang dirancang untuk memberikan daya tahan, stabilitas, dan kenyamanan berkendara yang optimal," ungkap Presiden Direktur PT Hankook Tire Sales Indonesia, Bartek (Byunghak) Choi, Minggu (19/7/2026). 

Ban mobil
Ban mobil

Di tengah tren positif penjualan mobil tahun ini, pihaknya mengajak sejumlah pihak untuk menjajal Dynapro. Pengujian digelar melewati aspal perkotaan, area pertambangan, perkebunan, hingga wilayah pesisir. 

"Pemahaman mendalam ini akan menjadi bekal berharga bagi mitra kami dalam memberikan rekomendasi yang tepat bagi konsumen di berbagai daerah,” tutur Choi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/15/3229904/jaecoo_j5_ev-jNYT_large.jpg
Jaecoo J5 Jadi Mobil Listrik Terlaris Juni 2026, Dibuntuti BYD Atto 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/15/3229902/toyota_kijang_innova_zenix_hybrid-t70x_large.jpg
Toyota Kijang Innova Jadi Mobil Terlaris pada Juni 2026, Ditempel Ketat Daihatsu Gran Max
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/15/3229341/byd-qzeU_large.jpg
Brand Mobil Terlaris Juni 2026: BYD Peringkat 4, Honda Nyaris Terlempar dari 10 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/15/3229339/penjualan_mobil-yGFO_large.jpeg
Penjualan Mobil Naik 32% pada Juni 2026, Tembus 77.550 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/15/3226362/penjualan_mobil-SUWz_large.jpeg
Penjualan Mobil di Indonesia Diyakini Bakal Kembali Tembus 1 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/15/3224842/toyota_veloz_hybrid-ahw3_large.jpg
Penjualan Mobil Hybrid Mei 2026 Turun Jadi 7.815 Unit, Brand Jepang Dominasi 10 Besar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement