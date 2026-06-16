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Penjualan Mobil Hybrid Mei 2026 Turun Jadi 7.815 Unit, Brand Jepang Dominasi 10 Besar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |16:15 WIB
Penjualan Mobil Hybrid Mei 2026 Turun Jadi 7.815 Unit, Brand Jepang Dominasi 10 Besar
Penjualan Mobil Hybrid Mei 2026 Turun Jadi 7.815 Unit, Brand Jepang Dominasi 10 Besar (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Penjualan mobil hybrid pada Mei 2026 mengalami koreksi. Pada bulan itu, total penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil hybrid sebanyak 7.815 unit. 

Hal ini berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), sebagaimana diolah pada Selasa (16/6/2026). 

Jumlah itu turun 7,12 persen dibandingkan April 2026. Pada April 2026, penjualan wholesales mobil hybrid sebanyak 8.414 unit. 

Jika dilihat secara keseluruhan, penjualan mobil hybrid pada Januari-Mei 2026 sebanyak 34.151 unit. Jumlah ini melonjak hingga 49,7% dibandingkan periode sama tahun lalu. 

Pada Januari-Mei 2025, mobil hybrid terdistribusi sebanyak 22.819 unit. Mobil Jepang mendominasi posisi 10 terlaris. 

Pada Mei 2026, Toyota Veloz hybrid menjadi mobil hybrid yang terlaris. Penjualan wholesales Toyota Veloz hybrid mencapai sebanyak 2.378 unit. 

Kijang Innova Zenix Hybrid (Okezone/Erha)
Kijang Innova Zenix Hybrid (Okezone/Erha)

Posisi kedua juga ditempati mobil Toyota yakni Innova Zenix hybrid. Penjualan wholesales mobil tersebut sebanyak 2.312 unit. 

Penjualan kedua model tersebut jauh di atas para pesaingnya. Posisi 3 ditempat XL7 hybrid dengan penjualan wholesales 618 unit. Sementara posisi 4 ditempati Suzuki Fronx dengan 458 unit. 

 

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