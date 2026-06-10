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Penjualan Mobil pada Mei 2026 Turun 14%, Capai 60.697 Unit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |18:08 WIB
Penjualan Mobil pada Mei 2026 Turun 14%, Capai 60.697 Unit
Penjualan Mobil pada Mei 2026 Turun 14%, Capai 60.697 Unit (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Penjualan wholesales mobil nasional pada Mei 2026 mencapai 69.219 unit. Jumlah itu naik 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 60.697 unit. 

1. Penjualan Mobil Mei 2026

Hal ini berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Namun, penjualan wholesales (pabrik ke diler) Mei 2026 turun 14,3% dibandingkan April 2026. Pada April 2026, penjualan wholesales mencapai 80.779 unit. 

Di sisi lain, penjualan ritel (diler ke konsumen) pada Mei 2026 sebanyak 71.890 unit. Jumlah ini melonjak 16,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 61.546 unit. 

Namun, jika dibandingkan bulan lalu, penjualan Mei 2026 turun 5,1%. Pada April 2026, penjualan ritel mobil nasional sebanyak 75.736 unit. 

Secara keseluruhan, sejak Januari hingga Mei 2026, penjualan wholesales mencapai 359.015 unit. Angka ini naik 12,8% dibandingkan periode tahun lalu. 

Penjualan ritel hingga Mei 2026 juga naik 8,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Januari-Mei 2026, penjualan ritel mencapai 359.490 unit. 

Sebagaimana diketahui, Gaikindo menargetkan penjualan mobil di Indonesia pada 2026 dapat mencapai 850 ribu unit. Target tersebut naik 5,8% dibandingkan penjualan 2025 sebanyak 803.687 unit.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
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