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Suzuki Fronx Kini Punya Varian Flagship, Segini Harganya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |11:42 WIB
Suzuki Fronx Kini Punya Varian Flagship, Segini Harganya
Suzuki Fronx Kini Punya Varian Flagship, Segini Harganya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - Suzuki Fronx kini punya varian baru, yakni SGX Hybrid Kuro. Ini menjadi varian tertinggi dari Suzuki Fronx. 

1. Suzuki Fronx SGX Hybrid Kuro

Suzuki Fronx SGX Hybrid Kuro meluncur di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 ICE BSD Tangerang. Kehadiran varian baru ini untuk melengkapi pilihan bagi konsumen.

“Melalui Fronx SGX Hybrid Kuro, kami ingin melengkapi pilihan lain bagi konsumen yang menginginkan karakter SUV Coupe lebih sporty sekaligus memperoleh teknologi keselamatan semakin lengkap untuk mendukung mobilitas sehari-hari,” ujar Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra, di arena GIIAS 2026, Sabtu (1/8/2026).

Nama Kuro memiliki arti hitam dalam bahasa Jepang. Ini merepresentasikan identitas visual baru pada lini tertinggi Suzuki Fronx SGX saat ini. 

Varian baru Suzuki Fronx ini disematkan New Black Front Grille Garnish. Sentuhan baru tersebut dirancang untuk mempertegas warna hitam pada fascia serta keseluruhan tampilan kendaraan.

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