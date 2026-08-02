BBM Mahal, Pengunjung GIIAS 2026 Lirik Mobil Listrik

JAKARTA - Pengunjung pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 melirik mobil listrik di tengah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, mobil listrik dinilai lebih efisien dibandingkan mobil dengan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE).

1. Lirik Mobil Listrik

Salah satu pengunjung GIIAS, Luis (26), mengaku dirinya tertarik dengan mobil listrik. Pasalnya, menurutnya untuk pemakaian dalam kota, mobil listrik menjadi pilihan tepat.

Selain itu, biaya operasional mobil listrik lebih efisien dibandingkan mobil bensin. Itu karena naiknya harga BBM.

"Lebih ke mobil listrik sekarang," ujar Luis kepada Okezone di ICE BSD Tangerang, dikutip Minggu (2/8/2026).

"Karena pemakaian dalam kota juga dan bensin sekarang lagi naik-naiknya. Jadi kalau hanya untuk dalam kota memang enaknya mobil listrik," tutur warga Pluit, Jakarta tersebut.

Pada GIIAS 2026, ia mengungkapkan ada 2 model mobil listrik yang menarik perhatiannya. Keduanya adalah Chery Q dan Wuling Aira EV. Kedua mobil listrik compact itu juga baru meluncur di GIIAS 2026.

"Selain Chery Q saya tertarik juga tuh yang kemarin baru launching. Wuling Aira," ucap Luis yang kini mempunyai Honda Brio.

Dirinya mengaku sudah preorder Chery Q. Ia pun ke GIIAS 2026 untuk melihat lebih detail model tersebut.

"Kemarin sudah PO cuma sekarang baru lihat dalamnya, interiornya," tuturnya.