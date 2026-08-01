Toyota Land Cruiser GR Hybrid Meluncur di GiIAS 2026 Dibanderol Rp2,8 Miliar, Intip Spesifikasinya

TANGERANG - Toyota Land Cruiser 300 meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Mobil legendaris itu kini dibekali teknologi hybrid.

1. Toyota Land Cruiser Hybrid

Toyota Land Cruiser 300 HEV melengkapi series model tersebut di Indonesia. Land Cruiser 300 HEV ditawarkan dalam varian VX.R dan GR-S.

Selain itu, All-New Land Cruiser FJ juga dipamerkan untuk pertama kalinya kepada publik di GIIAS 2026.

“Melalui Land Cruiser 300 HEV dan All-New Land Cruiser FJ, Toyota memperluas pilihan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan preferensi pelanggan yang semakin beragam. Meskipun masing-masing memiliki karakter yang berbeda, seluruh keluarga Land Cruiser tetap dibangun dengan DNA yang sama," ujar Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Bansar Maduma di arena GIIAS 2026, Jumat (31/7/2026).

Land Cruiser 300 VX.R HEV dan GR-S HEV memiliki karakter berbeda. Varian terakhir lebih sporty dengan DNA GAZOO Racing.

Land Cruiser 300 HEV menggunakan mesin 3.500cc V6 Hybrid. Model ini menghasilkan tenaga hingga 457 HP dan torsi 790 Nm.

Land Cruiser 300 GR-S HEV tampil dengan gril hitam beremblem TOYOTA, bumper GR Sport, pelek black matte, dan emblem GR. Sementara tipe VX-R mendapatkan penyegaran pada bagian front dan rear lower bumper.

Untuk harganya, New Land Cruiser 300 Hybrid EV dibanderol Rp 2,716 miliar, New Land Cruiser 300 GR-S Hybrid EV dibanderol Rp 2,816 miliar.

Di sisi lain, All-New Land Cruiser FJ membawa DNA legendaris Land Cruiser dalam format yang lebih ringkas.

Land Cruiser FJ menggunakan mesin bensin 2TR-FE 4-silinder 2.700 cc yang menghasilkan tenaga 122 kW dan torsi 245 Nm, dipadukan dengan transmisi otomatis 6-speed.