Daihatsu Catat 591 SPK di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris

Daihatsu Catat 591 SPK di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Daihatsu mencatatkan 591 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Pada pameran yang digelar 30 Juli hingga 9 Agustus tersebut, Sigra menjadi model terlaris.

1. Daihatsu Raup 591 SPK

Jumlah penjualan Daihatsu pada GIIAS 2026 meningkat dibandingkan torehan tahun lalu yakni 580 SPK. Daihatsu Sigra menjadi model terlaris dengan penjualan 122 unit atau berkontribusi sekitar 21%.

Gran Max Van terjual 102 unit (17%); dan Gran Max Pick Up 84 unit (14%). Ketiga model itu mendominasi penjualan Daihatsu saat GIIAS 2026.

Sementara itu, Terios, Ayla, Xenia, Rocky, Luxio, dan Sirion total terjual sebanyak 283 unit. Total penjualan dari sederet model itu berkontribusi 48%.

Daihatsu Sigra di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

"Kombinasi capaian penjualan Daihatsu antara mobil penumpang dan komersial ini menunjukkan kendaraan Daihatsu terus relevan dalam memenuhi beragam kebutuhan, mulai dari mobilitas keluarga hingga mendukung aktivitas usaha,” ujar Chief Operation Officer PT Astra International Tbk. Daihatsu Sales Operation, Budi Setiawan, Rabu (12/8/2026).

Di sisi lain, Daihatsu mendapatkan sejumlah penghargaan, yaitu special concept car dan favorite booth passenger.

Daihatsu memperoleh penghargaan special concept car pada Daihatsu K-Vision. Mobil konsep berjenis Kei Car itu dibekali teknologi hybrid melalui e-Smart Hybrid.