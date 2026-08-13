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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Angela Tanoesoedibjo: Indonesia Automotive Awards 2026 Jadi Apresiasi bagi Industri Otomotif Nasional

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |21:40 WIB
Angela Tanoesoedibjo: Indonesia Automotive Awards 2026 Jadi Apresiasi bagi Industri Otomotif Nasional
CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo (foto: Okezone)
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JAKARTA - CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo menyebut, Indonesia Automotive Awards 2026 menjadi bentuk apresiasi bagi para pelaku industri otomotif nasional, yang terus berinovasi dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Angela melalui tayangan videotron dalam malam puncak Indonesia Automotive Awards 2026 yang digelar di MNC Conference Hall, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Menurut Angela, perkembangan industri otomotif tidak terlepas dari kontribusi para pelaku industri yang terus menghadirkan inovasi dan mendorong kemajuan sektor tersebut.

"Acara tahun ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pelaku penggerak dan penggiat industri otomotif Indonesia yang terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa," kata Angela, dikutip Kamis (13/8/2026).

Jadi Penyemangat Industri Otomotif

Angela berharap penghargaan yang diberikan dalam Indonesia Automotive Awards 2026 tidak berhenti sebagai bentuk pengakuan terhadap pencapaian para penerima penghargaan.

Menurutnya, apresiasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pelaku industri untuk terus meningkatkan kinerja dan mengembangkan sektor otomotif nasional.

"Kami berharap penghargaan ini tidak hanya jadi bentuk pengakuan atas pencapaian yang telah diraih tetapi juga menjadi penyemangat bagi industri otomotif nasional untuk terus tumbuh," ujarnya.

 

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