Ramaikan GIIAS 2026, Pertamina Dorong Industri Otomotif hingga Bawa Simulator MotoGP

TANGERANG - Pertamina Patra Niaga ikut meramaikan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Keikutsertaan perusahaan tersebut untuk ikut mendukung industri otomotif Tanah Air.

1. Pertamina di GIIAS 2026

Pada GIIAS 2026, Pertamina Patra Niaga memperkenalkan memperkenalkan ekosistem energi terintegrasi, untuk mendukung beragam kebutuhan mobilitas masyarakat. Hal ini mulai dari aplikasi MyPertamina, produk bahan bakar terbaik hingga layanan Bright Store.

“Transformasi industri otomotif perlu berjalan beriringan dengan kesiapan infrastruktur dan solusi energi,” ucap VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora di GIIAS 2026, dikutip Senin (3/8/2026).

Ia menjelaskan, dukungan Pertamina Patra Niaga terhadap industri otomotif tak sebatas penyediaan energi. Hal ini juga mencakup layanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses produk, informasi sampai berbagai program untuk konsumen dalam satu ekosistem aplikasi.

Pada GIIAS 2026, Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai aktivitas yang dapat diikuti gratis dengan mengunduh aplikasi MyPertamina.

Pertamina Patra Niaga menghadirkan beragam permainan, edukasi, dan layanan produk.

“Booth MyPertamina menghadirkan berbagai produk, layanan, dan aktivitas interaktif yang dapat diikuti secara gratis hanya dengan mengunduh aplikasi MyPertamina. Kami mengajak seluruh pengunjung GIIAS 2026 untuk mampir dan merasakan langsung semua pengalaman tersebut,” ujar VP Kitty Andhora.

Di booth Pertamina, pengunjung dapat mengenal fitur aplikasi di MyPertamina Clinic, mengendalikan mobil mini di Pertamax RC Drift Challenge, mencoba simulasi pengisian bahan bakar di Tap Tap Pertamax Green, serta memperoleh informasi tentang bahan bakar ramah lingkungan di Ethanol Corner. Aktivitas lainnya adalah Mabar Pertamina GP Gamification dan Pertamax Turbo Ultimate Experience.

Salah satu aktivitas yang paling banyak menarik perhatian adalah Pertamax Turbo Ultimate Experience. Simulator balap MotoGP di lintasan Pertamina Mandalika International Circuit bisa dijumpai di booth.