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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Andalkan T Series, Segini Target Penjualan Jetour di GIIAS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |16:25 WIB
Andalkan T Series, Segini Target Penjualan Jetour di GIIAS 2026
Andalkan T Series, Segini Target Penjualan Jetour di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - Jetour Sales Indonesia mengandalkan model T series untuk mendulang penjualan pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang. Jetour menargetkan dapat membukukan 1.000 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran otomotif tahunan tersebut. 

1. Target di GIIAS 2026

Saat ini, Jetour telah memasarkan 4 model di Indonesia. Dashing dan X70 Plus menjadi model yang membuka perjalanan Jetour di Indonesia. 

Kemudian, Jetour T2 dan T1 meluncur di Indonesia. Kedua model itu tersebut tersedia dalam varian mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) dan plug in hybrid electric vehicle (PHEV) atau intelligent dual mode (i-DM). 

"Sebenarnya kita total booking di GIIAS 2026 kita mau achieve 1.000 (unit-red) total," kata Sales & Network Director PT Jetour Sales Indonesia, Michael Budihardja, di arena GIIAS 2026, dikutip Minggu (2/8/2026). 

Dua model SUV boxy tersebut akan menjadi andalan untuk mencapai target tersebut. "Tetap T1 T2 mungkin sekitar 80 persen," ucapnya. 

Sementara itu, pihaknya juga menargetkan dapat menjual 400-500 unit per bulannya. Dengan jumlah itu, ditargetkan dalam setahun Jetour dapat menjual 5.000 unit. 

Di sisi lain, ia menyebut, Indonesia menjadi pasar yang penting. 

“Indonesia merupakan pasar strategis bagi Jetour. Karena itu, kami terus memperkuat kehadiran kami tidak hanya melalui produk yang inovatif, tetapi juga dengan memperluas jaringan dealer, menghadirkan berbagai program penjualan menarik selama GIIAS 2026, serta didukung layanan purnajual yang komprehensif," tuturnya. 

 

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