180 Mobil dan 20 Motor Bisa Dijajal Pengunjung di GIIAS 2026

TANGERANG - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 menyediakan ruang bagi para pengunjung untuk test drive kendaraan. Total pada pameran tahun ini, terdapat 200 unit kendaraan yang dapat dijajal selama pameran yang digelar di ICE BSD City, Tangerang, Banten, pada 30 Juli hingga 9 Agustus.

1. Test Drive GIIAS 2026

Jumlah tersebut terdiri atas 180 unit kendaraan roda empat dan 20 unit kendaraan roda 2. Ke-180 unit mobil untuk test drive itu berasal dari 38 merek peserta GIIAS 2026. Sementara 20 unit motor untuk test ride berasal dari 11 merek.

Lewat sesi test drive ini pengunjung bisa menjajal kendaraan yang diminati. Lewat test drive ini juga bisa merasakan pengalaman berkendara hingga mengenal fitur-fitur yang tersemat pada model yang dijajal.

Tahun ini, lebih dari 180 unit kendaraan dari 38 merek roda empat dan 20 unit dari 11 merek kendaraan roda dua siap untuk dicoba langsung oleh pengunjung di area test drive dan test ride yang telah dirancang secara aman dan nyaman. Pengalaman berkendara ini menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih dalam berbagai fitur unggulan, sistem elektrifikasi, teknologi keselamatan, hingga kenyamanan kabin dari mobil dan motor terkini.

Area test drive GIIAS 2026 berlokasi di loading dock Hall 1 hingga Hall 10. Area ini memiliki lintasan sepanjang lebih dari dua kilometer.

Pada area test drive, juga terdapat Water Obstacle, yaitu lintasan dengan kondisi genangan air yang dirancang untuk menguji kemampuan kendaraan, khususnya mobil listrik.

Sementara itu, pengunjung bisa menjajal kendaraan roda mulai dari motor listrik hingga sport. Area test ride itu berlokasi di Hall 11.

“Kami terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan GIIAS setiap tahunnya untuk memastikan kenyamanan dan kepuasan pengunjung, salah satunya dengan menghadirkan area test drive dan test ride yang lebih aman, nyaman, dan representatif,” ujar Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, dikutip Minggu (2/8/2026).