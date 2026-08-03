Wuling Bawa Mobil Bensin hingga PHEV di GIIAS 2026, Siapkan 10 Unit Test Drive

Wuling Bawa Mobil Bensin hingga PHEV di GIIAS 2026, Siapkan 10 Unit Test Drive (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Wuling Motors menampilkan deretan mobil dengan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE), plug in hybrid electric vehicle (PHEV), dan EV pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang.

Total sebanyak 21 unit display dihadirkan pada pameran tersebut. Jajaran kendaraan yang dipamerkan meliputi New Alvez, New BinguoEV, Darion EV, Darion PHEV, Eksion EV, Eksion PHEV, dan Mitra EV.

Tak ketinggalan mobil listrik yang baru diluncurkan yakni Aira EV. Mobil listrik yang dibanderol mulai Rp155 juta tersebut juga tersedia dalam edisi khusus dengan stok terbatas.

Selain itu, Wuling Motors menyediakan sejumlah unit untuk pengunjung test drive. Total ada 10 unit yang bisa dijajal pengunjung saat GIIAS 2026.

Model yang bisa dijajal pengunjung adalah Aira EV, Darion EV, Eksion EV, Darion PHEV, dan Eksion PHEV. Lewat test drive, pengunjung bisa merasakan langsung performa, kenyamanan, serta teknologi yang dihadirkan.

"Melalui kehadiran Wuling di GIIAS 2026, kami ingin memberikan pengalaman yang lebih lengkap kepada para pengunjung, mulai dari mengenal berbagai inovasi dan teknologi Wuling, mencoba langsung kendaraan di area test drive, hingga menikmati beragam program penjualan yang telah kami siapkan," tutur Sales Director Wuling Motors, Kharismawan Awangga, di arena GIIAS 2026, dikutip Senin (3/8/2026).

Selain itu, di GIIAS 2026. Wuling menghadirkan berbagai aktivitas interaktif serta program penawaran kepada pengunjung.