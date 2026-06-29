XPENG Luncurkan X9 Facelift dan G6 AWD di Indonesia, Ini Perbedaannya

JAKARTA – Bersamaan dengan peringatan setahun kiprahnya di Indonesia, brand mobil cerdas XPENG memperkenalkan dua model baru untuk konsumen di Tanah Air: XPENG X9 Facelift dan XPENG G6 All Wheel Drive (AWD). Seperti namanya, kedua model ini hadir sebagai varian baru dari model XPENG X9 dan XPENG G6 yang telah diluncurkan sebelumnya, dengan sejumlah peningkatan.

Meski disebut sebagai “facelift”, XPENG X9 baru ini tidak hanya hadir dengan penampilan yang berbeda, tetapi juga mengusung berbagai peningkatan yang cukup signifikan dari varian sebelumnya.

VP Marketing XPENG Indonesia, Hari Arifianto, mengatakan bahwa kedua model ini hadir untuk menyempurnakan model X9 dan G6 sebelumnya, yang merupakan “fondasi” XPENG di pasar Indonesia.

“Pembaruan yang kami hadirkan hari ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus menyempurnakan fondasi tersebut, secepat perkembangan teknologi itu sendiri bergerak,” ujar Hari pada media briefing di Jakarta, Sabtu (26/6/2026).

Pada sisi desain, X9 baru ini hadir dengan model air intake baru pada bagian depan, menggantikan desain honeycomb yang digunakan pada model sebelumnya. Selain itu pada interior, desain kokpit juga mengalami perubahan, dengan bentuk setir yang kini lebih nyaman digenggam.

Perubahan lain terlihat pada emblem di velg yang kini “statis”, tidak lagi ikut berputar saat ban mobil bergerak. Desain speaker juga terlihat lebih elegan karena menyerupai bentuk gelombang, tidak lagi polos (plain) seperti pada model terdahulu.

Masih di bagian interior, bangku belakang baris ketiga pada New X9 kini bisa dilipat dengan rasio 60:40 secara rata lantai (flat), tidak lagi harus sepenuhnya dilipat seperti pada model sebelumnya. Ini memberikan opsi lebih fleksibel untuk mengatur antara ruang bagasi dan tempat duduk.