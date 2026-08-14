Aion V Raih The Most Reliable EV of The Year di Indonesia Automotive Awards 2026

Aion V Raih The Most Reliable EV of The Year di Indonesia Automotive Awards 2026 (Isra Triansyah)

JAKARTA - Aion V meraih penghargaan Most Reliable EV of the Year pada ajang Indonesia Automotive Awards 2026 yang digelar iNews Media Group 2026, Kamis (13/8/2026).

1. The Most Reliable EV of The Year

Marketing Communication & Public Relations GAC Indonesia, Valdo Prahara, mengatakan pihaknya berterima kasih atas penghargaan tersebut. Penghargaan The Most Reliable EV of the Year untuk Aion V itu membuktikan kualitas dari SUV listrik tersebut.

"Terima kasih atas penghrgaan yang diberikan dari iNews Media Group. Penghargaan Most Reliable EV of the Year itu memang alhamdulillah banget karena memang memberikan rasa aman dan nyaman," ujar Valdo di MNC Conference Hall, iNews Tower, Rabu (13/8/2026).

"Juga membuat konsumen di Indonesia membuktikan bahwa mereka cukup percaya dengan produk kita terutama Aion V," ucapnya.

Aion V menjadi salah satu tulang punggung penjualan GAC Indonesia. Bahkan pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Aion V menjadi model terlaris.