Fitra Eri Raih Penghargaan Automotive Influencer di Indonesia Automotive Awards 2026

JAKARTA - Konten kreator otomotif, Fitra Eri, meraih penghargaan sebagai Automotive Influencer dalam ajang Indonesia Automotive Awards 2026 yang digelar iNews Media Group, Kamis (13/8/2026).

1. Fitra Eri Raih Penghargaan Automotive Influencer

Penghargaan tersebut diraih berdasarkan hasil pemungutan suara atau voting yang digelar Sindonews terhadap para nominasi dalam kategori tersebut.

Namun, Fitra Eri terkendala hadir dalam acara penerimaan penghargaan yang digelar di MNC Conference Hall Lantai 3 iNews Tower. Dalam sebuah video yang ditampilkan, Fitra mengungkapkan alasan ketidakhadirannya karena harus mengikuti kejuaraan balap mobil nasional di Sirkuit Mandalika Lombok.

“Pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf tidak bisa hadir di acara kali ini karena kebetulan bertepatan dengan saya harus mengikuti Kejuaraan Nasional balap mobil di Mandalika,” ungkap Fitra.

Namun, ia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada iNews Media Group yang telah memberikan penghargaan tersebut kepada dirinya sebagai konten kreator.

“Namun di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk penghargaan ini, terima kasih untuk Anda semua yang sudah voting, dan juga special thanks untuk iNews dan Sindonews yang sudah membuat penghargaan ini untuk kami para content creator,” ucapnya.