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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wamendag Apresiasi Indonesia Automotive Awards 2026, Dorong Pelaku Industri Berinovasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |14:50 WIB
Wamendag Apresiasi Indonesia Automotive Awards 2026, Dorong Pelaku Industri Berinovasi
Wamendag Apresiasi Indonesia Automotive Awards 2026, Dorong Pelaku Industri Berinovasi (Isra Triansyah)
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JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Dyah Roro Esti Widya Putri mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia Automotive Awards 2026 yang digelar iNews Media Group. Menurutnya, ajang penghargaan bagi insan otomotif tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri.

1. Wamendag Apresiasi Indonesia Automotive Awards 2026

Dyah Roro menilai Indonesia Automotive Awards 2026 tidak hanya menjadi bentuk apresiasi bagi para pelaku industri otomotif. Lebih dari itu, ajang tersebut juga dapat menjadi motivasi bagi pelaku industri untuk terus berinovasi.

"Saya ingin mengucapkan apresiasi terlebih dahulu khususnya kepada iNews Media Group yang telah menyelenggarakan acara ini. Ini bentuk bukan hanya komitmen, tapi juga motivasi yang dibutuhkan sehingga seluruh pemenang ataupun yang belum menang untuk bisa terus berinovasi," ujar Dyah Roro di MNC Conference Hall, Kamis (13/8/2026).

Dyah meyakini inovasi di sektor otomotif akan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian nasional. Menurut dia, dampak tersebut salah satunya terlihat dari terbukanya lapangan pekerjaan apabila proses produksi industri otomotif dilakukan di dalam negeri.

Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri
Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri

"Tentu di tengah inovasinya mampu untuk menciptakan multiplier effect yang tentunya positif, bisa menciptakan lapangan pekerjaan ketika bagian dari produksinya terjadi di Indonesia. Tentu ini juga sangat amat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional kita secara keseluruhan," tutur Dyah.

Dyah Roro menilai optimisme terhadap industri otomotif juga didukung kinerja ekspornya. Dia menyebut produk otomotif dan komponen menjadi salah satu penyumbang terbesar ekspor Indonesia sekaligus menunjukkan daya saing industri nasional.

 

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