Wuling Aira EV Raih Inspiring Best City Car EV 2026 di Indonesia Automotive Awards 2026

JAKARTA - Wuling Motor Indonesia berhasil meraih penghargaan Best Inspiring City Car EV 2026 dalam Indonesia Automotive Awards 2026 yang digelar iNews Media Group pada Kamis (13/8/2026).

1. Aira EV Raih Best Inspiring City Car EV

Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian mengungkapkan, pihaknya merasa sangat senang dengan penghargaan yang diberikan iNews Media Group kepada Wuling. Tahun ini merupakan kedua kalinya Wuling mendapatkan penghargaan otomotif bergengsi di Tanah Air itu.

“Dari Wuling Motors senang bisa hadir di acara hari ini di Indonesia Automotive Awards 2026 dari iNews. Untuk Indonesia Automotive Awards ini kami sudah hadir yang kedua kalinya. Rasanya senang dan juga acara ini luar biasa karena menyajikan juga penghargaan-penghargaan yang berkualitas,” ungkap Ricky saat diwawancarai di iNews Tower usai menerima penghargaan.

Marketing Director Wuling Motors Ricky Christian (Niko Prayoga)

Menurutnya, ajang penghargaan yang digelar ini menjadi salah satu sarana untuk memajukkan industri otomotif di tanah air. Berbagai brand industri otomotif, supplier, hingga komunitas dihadirkan dalam ajang ini.

“Tidak hanya itu, kami melihat juga banyak sekali brand-brand yang berpartisipasi. Tidak hanya brand, tapi juga ada untuk support-support dari supplier juga, dan juga komunitas-komunitas yang hadir hari ini. Jadi, kami harapkan event-event seperti ini bisa lanjut juga untuk memajukan lagi industri,” ucapnya.

Ricky juga menuturkan beberapa strategi Wuling dalam menghadirkan berbagai produk otomotif berkualitas dan bisa diterima masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui Wuling Aira EV yang baru saja diluncurkan. Hal tersebut juga terdorong dengan penghargaan yang diterima dari iNews Media Group.